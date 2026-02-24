“İşten durdurmaları yürürlüğe koymayacağım deyin”

CTP Milletvekili Ongun Talat, Meclis Genel Kurulu’nda EKTAM direnişinin 19’uncu gününe ilişkin konuştu, hükümetin tutumunu eleştirdi.

“19’uncu gününe giren bir direniş. Oradaki çalışanların girdiği durum hiçbir vicdana sığmaz.” diyen Talat hem fabrikaya gittiklerini hem de sendika ile süreci takip ettiklerini söyledi. “Çok net olan burada hükümetin politikası maalesef işçileri koruyan bir noktaya evrilemedi.” ifadelerini kullandı.

Hükümetin vereceği mesajların süreci değiştirebileceğini belirten Talat, Çalışma Bakanı

Oğuzhan Hasipoğlu’na işaret etti “Bugüne kadar ortaya çıkıp da ben bu işten çıkarmaları yürürlüğe koymayacağım deseydin süreç çok farklı ilerleyecekti.” dedi. Talat, “Oğuzhan Bey beyanatlarında işçilerin yanında olduğunu söylemesine rağmen, diğer taraftan da işverenin sendikalı olmayla ilgili bir engelleme hakkı varmış gibi konuşuyor. Oğuzhan Bey işçiler hangi konuda yapıcı davranacaklar?” diye sordu.

İş Yasası’nın 16’ncı maddesine dikkat çeken Talat, “İşçinin sendikaya üye olması fesih değildir maddesi orada dururken, Bakanlık önüne gelen bu fesihleri iş azlığından dolayı olduğunu kabul ederse işverenin tarafını tutar. Eğer bir bakan bugüne kadar 6 Mart’la ilgili bir beyanatta bulunmadıysa sürekli sendikaya ve işçilere mahkeme yolunu gösteriyorsa işverenin tarafını tutar.” dedi.

Sürecin nasıl başladığını da aktaran Talat, işçilerin 2024 yılından itibaren yönetim değişikliği sonrası mobbing ile karşı karşıya kaldıklarını dile getirdiğini söyledi. “2024 yılından itibaren mobbing yapma suretiyle 34 kişi istifaya mecbur bırakıldı. 15 kişi de işten durduruldu.” ifadelerini kullandı.

İşçilerin iş güvencesi ve net iş tanımı talep ettiğini belirten Talat, “Biz iş tanımı istiyoruz diyorlar. Bunlar basit ve ana temel istekler değil mi?” diye sordu. Asgari ücret dönemlerinde bazı işçilerin işten çıkarıldığını, düzensiz mesai ödeneğinde yüzde 15’lik artışın ödenmediğini ve işçilerin bu haktan haberdar olmadığını söyledi.

İşçilerin 5 Şubat’ta DEV-İŞ’i yetkilendirdiğini ve sendikanın yetki belgesini devlet nezdinde aldığını belirten Talat, “O gün işçilere baskı yapılıyor, ‘sendikalı olursan işten çıkarılırsın.’ Sonrasında sendikanın ziyareti sonrası aniden işveren fabrikayı kapatmaya karar veriyor ve toplu işten durduruyor. Bu utançtır.” dedi.

Talat, “Çalışma Bakanlığı ve hükümet bunu seyredecek mi? Çalışma Bakanı’ndan açık bir beyan istiyoruz. 6 Mart’ta ben bu işten durdurmaları yürürlüğe koymayacağım deyin.” ifadelerini kullandı.