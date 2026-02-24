“Çalışma Bakanlığı’nın izleyici koltuğunda oturması kabul edilemez”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı’nın, Meclis Genel Kurulu’ndan “Ektam, Sendikalaşma ve Hükümet Tavrı” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Ektam işçilerinin direnişinin, tarih yazan bir direniş olduğuna vurgu yaparak, “Bu konuda Çalışma Bakanlığı ve hükümet, üzerlerine düşen sorumlulukları cesaretle yapmalı. Aynı zamanda hükümet, yasa, Anayasa ve uluslararası sözleşmeleri işçi lehine yorumlayarak hareket etme zorunluluğu taşıyor” dedi.

İşçilerin bir sendika üye olma hakkının Anayasal bir güvence olduğuna dikkat çeken Solyalı, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Yürütme olanlar da Anayasa ile güvence altına alınmış temel bir hakkın, üçüncü kişi eliyle kullanılmamasını izlemekten özete geçmelidir. Bu husus Çalışma Bakanlığı’nın temel yaklaşımı olmalıdır. Bu kadar büyük bir direnişi 19 gündür sürdüren, ciddi risklerle karşı karşıya kalan ve tehditler alan emekçilerin durumuyla ilgili Çalışma Bakanlığı’nın izleyici koltuğunda oturması kabul edilebilir bir durum değil. Devletin bu gibi temel haklarda pozitif yükümlülük üstlenmesi zorunludur. Yetki ve sorumlulukla hareket etmeniz gerektiği rolüne bürünün.”

Solyalı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun, ‘işveren sendika istemiyor, gelin orta yolu bulalım’ şeklindeki açıklamasına işaret ederek, “Anayasa’yı ve gösterilen mücadeleyi ayaklar altına almak gibi bir niyet taşıyor. Bunu anlamak ve dinlemek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hükümetin bu konudaki öncelikli sorumluluğu statükoyu korumak olduğunu ifade eden Solyalı, yapılması gerekenleri şu şekilde anlattı:

“İşten durmaya çalışan sendikalı çalışan olup olmadığının tespit edilmesi gerekiyor. İşi bir başkasına yaptırma girişimine de bakılmalı. Bu hususlar denetlenmelidir. Toplu işten durdurmaya dönük fesih ihbarları da işleme koyulmamalı. Dolayısıyla bu ihbarların tanınmadığına yönelik kesin ve kati bir beyan verilmedir.”