Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, EKTAM’daki sürece ilişkin açıklama yaptı, “Oraya gidip olmayacak vaatlerde bulunmak yerine, o işe dönecek uzlaşı zeminini oluşturmak lazım” şeklinde konuştu.

Hasipoğlu, çalışanların sorunlarını dinlediklerini ve sendikayla görüşmelere ilk günden başladıklarını belirterek, “Orada çalışanların iradesi sendikalı olmak. Bunu bakanlığımıza beyan ettiler. Bakanlığımız da bu yetkiyi Emek-İş’e verdi.” dedi. Tüm açıklamalarında muhatabın sendika olduğunu ifade ettiğini kaydeden Hasipoğlu, sendikalı olmanın anayasal bir hak olduğunu vurguladığını söyledi.

İşçilerin işlerine dönmek istediğini ancak işyerinin 19 gündür kapalı olduğunu belirten Hasipoğlu, “Benim uğraşım o diyaloğu yeniden oluşturmak. Diyalog olmazsa o arkadaşlar işyerine dönemeyecek.” ifadelerini kullandı.

Bakan olarak işverenle de temas halinde olduğunu söyleyen Hasipoğlu, “Onları da ikna etmek zorundayım ki uzlaşıyı bulalım.” dedi. İşverenin hayat pahalılığı artışlarını yaptığını ve yapacağını söylediğini aktaran Hasipoğlu, “Oraya gidip olmayacak vaatlerde bulunmak yerine, o işe dönecek uzlaşı zeminini oluşturmak lazım.” şeklinde konuştu.

Hasipoğlu, gerekirse Meclis’te komite oluşturulabileceğini belirterek, “Bu markalardan biri gittiğinde diğeri piyasada tek el oluşturur bunu da hiçbirimiz istemeyiz” dedi.