Erdil Nami’yi kaybettik
Tanınmış iş insanı ve eski müzakereci Özdil Nami’nin babası Erdil Nami yaşamını yitirdi.
Tanınmış iş insanı, Dışişleri eski Bakanı ve eski müzakereci Özdil Nami’nin babası Erdil Nami bu sabah geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Lefkoşa’da ikamet eden ve 85 yaşında yaşamını yitiren Erdil Nami’nin vefatı başta aile yakınları olmak üzere tüm sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.
Erdil Nami'nin cenazesinin yarın yapılması bekleniyor
