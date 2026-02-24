Erdil Nami’yi kaybettik

Tanınmış iş insanı, Dışişleri eski Bakanı ve eski müzakereci Özdil Nami’nin babası Erdil Nami bu sabah geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Lefkoşa’da ikamet eden ve 85 yaşında yaşamını yitiren Erdil Nami’nin vefatı başta aile yakınları olmak üzere tüm sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

Erdil Nami'nin cenazesinin yarın yapılması bekleniyor