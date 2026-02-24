Köpeğini başıboş bıraktığı için ceza kesilen zanlının kaçak olduğu ortaya çıktı

“KKTC’de izinsiz ikamet” etme ve “Hayvan Refahına Aykırı Hareket” suçlarından tutuklanan Z.S. mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının pitbull kırması köpeğini başıboş bıraktığı, bu nedenle 102 bin 404 TL idari para cezası kesildiği ancak cezayı ödemediği, ayrıca 86 gündür izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti; mahkeme zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 23 Mayıs 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’ye gelen bilgide zanlının Şht. Haşim Sokak üzerinde bulunan ikametgahında kendisine ait olan pitbull kırması köpeğini başı boş bıraktığını ve bölge halkını tedirgin ettiğinin öğrenilmesi üzerine Lefkoşa Türk Belediyesi ve Veteriner Dairesi ile yazışmalar yapıldığını söyledi.

“Cezayı ödemeyince kaçak olduğu ortaya çıktı”

Polis, 7 Kasım 2025 tarihinde Veteriner Dairesi tarafından 102 bin 404 TL idari para cezası kesildiğini ancak zanlının ödemesi gereken parayı 30 gün sürede ödemediği için “Hayvan Refahına Aykırı Hareket” suçunu işlediğini belirtti. Polis, zanlının bu suçtan aleyhine dava okunması için 23 Şubat 2026’da Lefkoşa Adli Şube’ye celp edildiğini, yapılan muhaceret kontrolünde 29.11.2025 tarihinden itibaren toplamda 86 gün izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının “Hayvan Refahına Aykırı Hareket” ve “KKTC’de izinsiz ikamet etme” suçundan tutuklandığını belirtti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.