“İşten atılma korkusuyla yaptım”

Serap ŞAHİN

UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal Juju’nun “sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılandığı dava bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde görüldü.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet huzurunda yapılan duruşmada Savcı Damla Güçlü ile sanık avukatı Doğa Zeki hazır bulundu. Mahkeme, PI duruşmasına devam edilmek üzere davayı 26 Ocak saat 11.00’e erteledi.

“Öğrenci işleri daire başkanı olarak yetkim vardı”

İddia makamının üçüncü tanığı, 2020–2022 yılları arasında ilgili üniversitede Öğrenci İşleri Daire Başkanı olarak görev yapan Gökçe Ünal oldu. Mahkemede ifade veren Ünal, üniversitede öğrenci bilgi ve kayıtlarıyla ilgili işlem yapma yetkisine sahip olduğunu belirterek, Fatma Ünal’a ilişkin log kayıtlarının çıktısını mali polise teslim ettiğini söyledi. İlgili kayıtlar evrak şeklinde savcılık tarafından mahkemeye emare olarak sunuldu.

“Öğrenci sisteme ilk kez 9 Eylül 2021’de kaydedildi”

Tanık Ünal, belgelere bakarak tarih sırasına göre yaşananları anlattı. Öğrencinin 9 Eylül 2021 tarihinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na kayıt edildiğini, bu programın iki yıllık olduğunu ve mezuniyet için toplam 10 ders bulunduğunu ifade etti. Bu derslerin iki tez dersi, bir seminer ve yedi teorik dersten oluştuğunu söyledi.

“Aynı gün ders girişi yapıldı ve başarılı notlar verildi”

Tanık Ünal, 10 Eylül 2021 tarihinde iki dersin sisteme girildiğini, bu derslerin öğrenci personeli P.K. tarafından kaydedildiğini ve aynı gün başarılı notlar verilerek derslerin tamamlanmış gibi gösterildiğini belirtti. 28 Ekim 2021’de öğrencinin sisteme girerek dört ders seçtiğini, 31 Ekim 2021’de bu derslerin danışman tarafından onaylandığını aktardı. Bu tarihten sonra yaklaşık bir yıl boyunca sistemde akademik bir hareket olmadığını söyledi.

“Serdal Gündüz tarafından acilen mezun edilmesi ve diplomasının basılması istendi”

Tanık Ünal, 22 Eylül 2022 tarihinde dönemin üniversite direktörü ve genel sekreteri Serdal Gündüz’ün ofisine gelerek Fatma Ünal’ın acilen mezun edilmesi ve diplomasının basılması gerektiğini söylediğini aktardı. Müfredatında eksik dersler varsa bunların not girişlerinin yapılarak sistemde mezun durumuna getirilmesinin kendisine emredildiğini ifade etti.

“İşten atılma korkusuyla not girişlerini ben yaptım”

Ünal, işten atılma korkusuyla geri kalan sekiz dersin not girişlerini kendisinin yaptığını, dersleri olmadığı hâlde iki dersten de geçer notları sisteme kaydettiğini söyledi. Tez derslerinin normal işleyişini anlatan Ünal, bu öğrencinin tez ve bilimsel araştırma süreçlerini yerine getirmediğini, buna rağmen aynı gün içinde ders kayıtları ve başarılı notlar verilmesinin normal akışa aykırı olduğunu belirtti.

“Kayıt tarihini değiştirerek mezuniyet şartlarını sağlamış gibi gösterdim”

Ünal, öğrencinin iki yıllık eğitim süresini tamamlamadığını fark ettiğini ve bu nedenle kayıt tarihini 12 Eylül 2022 olarak değiştirdiğini söyledi. Böylelikle öğrencinin sistem üzerinde mezuniyet şartlarını yerine getirmiş gibi göründüğünü, aynı gün transkript ve geçici mezuniyet belgesinin oluşturulduğunu ifade etti.

“Serdal Gündüz, ‘diploma acil, çok sıkıştırılıyorum’ dedi”

22 Eylül 2022 sonrasında Serdal Gündüz’ün kendisine “Fatma Ünal’ın diploması basıldı mı?” konulu bir e-posta gönderdiğini anlatan Ünal, diplomanın henüz hazır olmadığını, başka öğrencilerin işlemlerinin de sürdüğünü yazdığını söyledi. Gündüz’ün yanıtında diplomanın acil olduğunu ve bu konuda çok sıkıştırıldığını belirttiğini aktardı.

“Tüm belgeleri mali polise teslim ettim”

Ünal, log kayıtları ile birlikte üniversite arşivinde yapılan incelemeler sonucunda öğrenciye ait kayıt evrakları dosyası ve tezle ilgili belgeleri mali polise teslim ettiğini söyledi.

“Bu işlemlerden sonra görevden alındım”

Tanık Ünal, yaşananlardan sonra Serdal Gündüz ile sorun yaşadığını, görevden alınarak spor salonunda malzeme deposunda görevlendirildiğini ve bir yıl sonra istifa ettiğini anlattı.

“Doğrudur, işten atılma korkusuyla yaptım”

Sanık avukatı Doğa Zeki’nin “İşten atılma korkusuyla sahte işlemler mi yaptınız?” sorusuna Ünal, “Doğrudur, yaptım” yanıtını verdi. Bu nedenle tutuklanıp tutuklanmadığı sorusuna ise bir gün bile tutuklu kalmadığını söyledi.

“Diplomalar üniversitede basılır, Eğitim Bakanlığı’na götürülür”

Ünal, diplomanın üniversite içerisinde basıldığını, daha sonra onay için Eğitim Bakanlığı’na götürüldüğünü, pulların alındığını ve bu işlemin tüm öğrenciler için geçerli olduğunu ifade etti. Diplomaların fakültede, rektörlükte, öğrenci işleri daire başkanlığında ve ardından Eğitim Bakanlığı müfettişleri ile varsa TC elçiliği tarafından imzalanıp mühürlendiğini söyledi.

“O dönemde başka biri evraklarla kayıt yaptırabiliyordu”

Bir öğrencinin okula kayıt yaptırmak için öğrenci işlerine başvurduğunu belirten Ünal, o dönemde öğrencinin dışında başka bir kişinin de evraklarla giderek öğrenci adına kayıt yaptırmasının mümkün olduğunu ifade etti.