İşte yılın birincileri

> BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ... Haziran ayından Eylül ayı ortasına kadar 5 kategoride, 25 adayın yer aldığı ödüller büyük ilgi gördü. Oylama süresince toplamda 6 bin 97 oy kullanıldı. Gecede Covid-19 pandemisi nedeniyle töreni yapılamayan 23. Yılın Spor Ödülleri’nin takdimleri de yapıldı, üç özel ödül verildi

> BİRİNCİLER AÇIKLANDI... Okuyucuların kullandıkları oylara göre Yılın Genç Yeteneği futboldan Baran Derin, Yılın Hakemi futboldan Evren Karademir, Yılın Antrenörü futboldan Ali Oraloğlu, Yılın Yöneticisi futboldan Koral Bozkurt ve Yılın Sporcusu atletizmden Buse Savaşkan oldu

YENİDÜZEN

Yenidüzen Gazetesi’nin geleneksel olarak düzenlediği ve 24. kez organize edilen Yılın Spor Ödülleri’nde birinciler belirlendi. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 50. Yıl Salonu’nda KTAMS, Eziç, Erülkü ve Temedya’nın destekleri ile gerçekleşen ödül töreni her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü.

haziran ayından eylül ayına kadar olan üç aylık süre içerisinde kupon ve SMS oylaması sonucunda Yılın Genç Yeteneği futbolda Baran Derin, Yılın Yöneticisi futbolda Koral Bozkurt, Yılın Hakemi futbolda Evren Karademir, Yılın Antrenörü futbolda Ali Oraloğlu ve Yılın Sporcusu atletizmde Buse savaşkan oldu. Gecede ayrıca üç özel ödül takdimi yapılırken, Covid-19 pandemisi nedeniyle düzenlenemeyen 23. Yılın Spor Ödülleri’nin de kazananlarına ödülleri verildi.

Toplam 6 bin 97 oy

Ülke sporuna önemli bir motivasyon kaynağı olan, beş kategoride 25 ismin yarıştığı Yenidüzen Gazetesi Yılın Spor Ödülleri’nde adaylar Yenidüzen Spor Servisi ve seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu haziran ayında belirlendi. 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında 3 aylık süre içerisinde belirlenen adaylar için gazetede yayınlanan kupon ve SMS ile oy kullanıldı. Adaylara toplamda 6 bin 97 oy kullanıldı ve kategorilerinde birinciler belirlendi.

Konuşmalar

Gecede Yenidüzen Gazetesi Spor Şefi Burhan Gürkan, Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat birer konuşma yaptı.

Özel ödüller

Gecede her yıl olduğu gibi özel ödül takdimi yapıldı. Geçtiğimiz yıl plaj ve kar voleybolunda önemli başarılar elde eden Merve Çelebi’nin yanı sıra basketbolda formasını giydiği Anadolu Efes ile Euroleague şampiyonluğu gibi önemli bir başarı elde eden Erten Gazi ve ülke futbolunun en üst liginde maç yöneten ilk kadın hakem olan Sabriye Atikoğlu’na özel ödül takdimi yapıldı. Ödülü 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat takdim etti.

23. Spor Ödülleri takdim edildi

Geleneksel olarak düzenlenen Yılın Spor Ödülleri’nde 23. yılın ödül töreni Covid-19 pandemisi nedeniyle yapılamamış, kategorilerinde birinciler Kanal Sim ekranlarında düzenlenen programda açıklanmıştı. Gecede o yılın ödülleri de takdim edildi. Yılın genç yeteneği Seray Bayraktar, Yılın Hakemi Kerem Eran, Yılın Antrenörü Ali Oraloğlu, Yılın Yöneticisi Koral Bozkurt ile Yılın Sporcusu Yasin Kurt en fazla oyu alarak birinci olmuştu.

Yılın Genç Yeteneği

Yılın Genç Yeteneği kategorisindeki plaketleri ve birincilik ödülünü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Asım Akansoy verdi. Futboldan Baran Derin, tenisten Bekir Esendağlı, atletizmden Taygun Artan Özcihan, voleyboldan Merve Şengün ve yüzmeden Deniz Bender’in aday gösterildiği bu kategoride en fazla oy alarak birinci olan isim Baran Derin oldu.

Yılın Hakemi

Futboldan Evren Karademir ile Fehim Dayı, voleyboldan Derviş Çapkıner, basketboldan Bahar Karaman ile hentboldan Mehmet Ünalmış, Yılın hakemi kategorisinde aday gösterilen isimlerdi. Oylamada en fazla oyu alarak birinci olan isim Evren Karademir oldu. Adaylara anı plaketlerini ve birincilik ödülünü YENİDÜZEN Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı verdi.

Yılın Antrenörü

Geleneksel ödüllerde Yılın Antrenörü kategorisinde futboldan Ali Oraloğlu, basketboldan Ayşe Günerman Özılgaz, hentboldan Turgut Karamanoğlu ve Tarkan Kayas ile atletizmden Celal Keleş arasında en fazla oyu alarak birinci olan isim Ali Oraloğlu oldu. Adaylara plaketlerini ve Oraloğlu’na ödülünü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı takdim etti.

Yılın Yöneticisi

Futboldan Koral Bozkurt, Simay Kanan ve Ceran Tunalı, cimnastikten Hasan Sapsızoğlu ile badmintondan Fırat Deniz, Yılın Yöneticisi kategorisinde aday gösterilen isimler olmuştu. Bu kategoride en fazla oy alarak birinci olan isim Koral Bozkurt oldu. Bozkurt’a ödülünü ve adaylara plaketlerini YENİDÜZEN Spor Şefi ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Burhan Gürkan verdi.

Yılın Sporcusu

Gecede son olarak Yılın Sporcusu Ödülü takdim edildi. Futbolda Remzi Betmezoğlu, bilardoda Mustafa Alnar, atletizmde Buse Savaşkan, hentbolda Zeeb Choudhry ile Aysu Manecioğlu arasında en fazla oy alarak birinci olan isim Buse Savaşkan oldu. Savaşkan spor yaşantısını yurt dışında sürdürdüğü için ödülünü ailesi alırken anı plaketleri ve ödülü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman takdim etti.



Tüm kategorilerde birinci gelenler...

Pandemi nedeniyle yapılamayan ödül töreni dolayısıyla bir önceki yılın birincileri de ödüllerini aldı...