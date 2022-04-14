İŞTE OKTAY'IN AÇIKLAMASI

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Sucuoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu. Oktay, konuşmasında "Ağırlıkla hibe ve bir kısmı da kredi olarak KKTC'ye 2022 yılı için toplam 4 milyar 250 milyon lira kaynak ayırdık" diyerek, KKTC hükümetinden beklentisinin popülist yaklaşımlardan uzak, yapısal ve sürdürülebilir politikaları hayata geçirmesi olduğunu dile getirdi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın konuşmasının tam metni şöyle:

“KKTC’de hükümetin kurulmasının ardından bu çalışmaya başlamıştık. 2021 yılında TC olarak önemli proje ve yatırımlara imza atmıştık. DSİ projeleri çerçevesinde toplam 60 Milyon TL harcandı, kara yollarında Lefkoşa kuzey çevre yolu ve İskele çevre yolunu hizmete açtık, 48 Km’lik köy yolunu yeniledik, Ercan Havaalanı’nda sona gelindi.

"KKTC’ye 2021 yılında 2 Milyar 623 Milyon TL aktarıldı"

"KKTC’de e e-devlet projelerini aşama aşama hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Acil kullanım onayı aldığımız TÜRKOVAC aşısını da en erken zamanda KKTC halkının kullanımına sunduk. Salgın sürecinde okulların kapalı kaldığı dönemde önemli katkı sunan eğitim, bilişim ağı EBA projesini ülke genelinde uygulamaya koyduk. Böylece içsel ve mali işbirliği anlaşması kapsamında TC tarafından KKTC’ye 2021 yılında 2 Milyar 623 Milyon TL aktarıldı. Bu tutarın 1 Milyar 454 Milyon TL’si altyapı ve reel sektör faaliyetleri için, 677 Milyon TL’si savunma ödemeleri için, 492 Milyon TL’si bütçe finansman desteği için aktarıldı"

"Bu antlaşma, öncekilerden biraz daha farklılık arz edecek"

"Bu kaynağın 1 Milyar 833 Milyon TL’si harcamaya dönüştü. Bugün imzalanan anlaşma ile TC ile KKTC’nin yıllardır sergilediği dayanışmayı bir kez daha perçinliyor, zorlu süreçten geçilen bu dönemde KKTC’yi kalkınma hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyoruz. Uzun soluklu bir istişare süreci sonunda şekillendirilen bu antlaşma, öncekilerden biraz daha farklılık arz edecek, o da daha kurumsal anlamda sürdürmeyi arzu ettiğimiz TC-KKTC ilişkilerinin temelini atıyor olacak"

"Anlaşma dört ana eksene odaklanmış politikalar içermektedir"

"Önceliğimiz bir kez daha ülke ihtiyaçları doğrultusunda oluşmuş katma değer vaat eden iş ve aş odaklı istihdamı, sürdürülebilir büyümeyi ve rekabetçi üretim yapısını güçlendirecek alanlara ağırlık vermek oldu. Bu kapsamda antlaşmamız, kamu yönetimi ve kamu politikaları, ekonomi, sosyal, savunma, güvenlik ve adalet üzerine dört ana eksene odaklanmış politikalar içermektedir. Bu politikalar ve bileşenleri oluşturulan eylemler, kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, geliştirilmesi, bütçe açığının önemli ölçüde giderilmesi, gelir arttırıcı ve gider azaltıcı önlemlerin alınması ve savunma sektörünün ihtiyaçlarının karşılanması, sanayi sektörü ve ticaretin geliştirilmesi imzalanan mali protokolün önemli hedeflerinden bazılarıdır. Sivil toplumun desteklenmesi, istihdam, sağlık, sosyal politikalar, eğitim, yüksek öğretim, ulaştırma ve enerji altyapısının takviye edilmesi, tarımsal üretimin arttırılması ve kırsal kalkınmanın, geliştirilmesi, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, istatistik, bilişim ve teknolojik altyapısının daha da geliştirilerek sağlamlaştırılması anlaşmamızda ön plan çakan hususlardır"

"KKTC’ye bu yıl için toplam 4 Milyar 250 Milyon TL kaynak ayırdık"

"Bu vesile ile ağırlıkla hibe ve bir kısmı da KKTC’ye bu yıl için toplam 4 Milyar 250 Milyon TL kaynak ayırdık.

KKTC halkına, dünya standartlarında altyapı vizyonumuz ve anlayışımızla Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Meclisi hizmet binaları, tamamlamayı planladığımız, Lefkoşa 500 yataklı devlet hastanesi, 100 yataklı Girne Askeri Hastanesi, içme suyu, Güzelyurt, Mesarya ovaları sulama ve atık su arıtma kapsamında DSİ projeleri, kara yolları master planı uygulama kapsamında çevre yolu, bölünmüş yol, köy yolları bakım ve onarım projeleri, 4 yıllık enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik 2 adet mobil elektrik santralinin kurulması projesi, belediyelerin altyapı yatırımlarına katkı, organize sanayi bölgeleri altyapı katkı projesi gibi Kıbrıs Türkünün hayatına doğrudan dokunacak çok sayıda projeyi KKTC makamları ile eş güdüm halinde hayata geçireceğiz"

"Projelerin ilerlemesini yavaşlatan veya engelleyen hususlar hızlıca tespit edilmeli"

"KKTC Hükümetinin, tüm bu hedeflerin ve projelerin ilerlemesini yavaşlatan veya engelleyen hususları hızlıca tespit ederek ve gidererek bunları gidereceğine olan inancım tamdır.

Türkiye olarak Kıbrıs Türkü’nün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için bu güne dek hiçbir çabayı esirgemedik. KKTC hükümetinden de beklentimiz popülist yaklaşımlardan uzak, yapısal ve sürdürülebilir politikaları hayata geçirmeleridir"

Kıbrıs sorunu: "Kıbrıs Türk halkının müzakere masalarında kaybedilecek zamanı yok"

Kıbrıs Türk halkının müzakere masalarında kaybedilecek, ambargolar altında ziyan edilecek bir 50 yılı daha yoktur. Uluslar arası toplum, hiçbir şekilde uzlaşmaya niyeti olmayan, adanın ortak sahibi Kıbrıs Türkleri ile yaşamayı reddeden Kıbrıs Rum tarafına verdiği koşulsuz desteği gözden geçirmeli, KKTC’nin önerisini değerlendirmelidir. Adada bugün iki eşit halk ve egemen devlet vardır. Buna dayalı çözüm en gerçekçi öneridir. Türkiye’nin bu öneriye desteği tamdır. Bundan geri adım atmamıza söz konusu değildir. KKTC makamlarının Maraş’ta attığı adımları ve bundan sonraki planlarını da aynı anlayışla destekliyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Maraş açılımının tamamen uluslar arası hukuka uygun adımlardan oluştuğunu, KKTC makamlarının yeni mağduriyetler yaratılmasını değil, var olan mağduriyetlerin giderilmesini ve bölgenin ekonomik ve sosyal hayata yeniden kazandırılmasını amaçladığını vurgulamak isterim. KKTC hükümetinin bu anlayış çerçevesinde Maraş ile ilgili atacağı adımları bu şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz’de Türkiye hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlı olduğunu göstermiştir. Bu kararlılık aynı inanç ve iradeyle sürdürülecektir. Sahada ve masada bu kararlılığımızı test etmeye çalışanlar, KKTC ile birlikte Türkiye’yi karşılarında bulmaya devam edeceklerini net olarak bilsinler.”

Oktay açıkladı: "Popülizm istemiyoruz - 4 milyar 250 milyon TL kaynak"

“KKTC-TC 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü” imzalandı