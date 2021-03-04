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İŞTE EKONOMİK PROTOKOL EYLEM PLANI

İŞTE EKONOMİK PROTOKOL EYLEM PLANI

YENİDÜZEN Haber Merkezi, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokolün açıklanmayan eylem planına ulaştı.

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YENİDÜZEN Haber Merkezi, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokolün açıklanmayan eylem planına ulaştı.

Eylem planının içeriğinde Sendikalar Yasası, İş Yasası, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası, ek mesailerin kamu maliyesinin üzerindeki yükünün azaltılması gibi hedefler var.

Ay ay takvimlendirilen eylem planı Mart-Ekim aylarını kapsıyor.

İşte Eylem planı

 

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