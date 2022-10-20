İşte “çoklu tarife” ücretlendirmesi 

ÇOKLU TARİFEYE GÖRE SAAT SAAT ÜCRETLENDİRME…

07.00 – 17.00 saatleri arasında birim fiyat: 0 TL + Sabit Bedel + Yakıt Bedeli

17.00 – 22.00 saatleri arasında birim fiyat: 1,27 TL + Sabit Bedel + Yakıt Bedeli

22.00 – 07.00 saatleri arasında birim fiyat: 1,13 TL + Sabit Bedel + Yakıt Bedeli

*Sabit Bedel ile Yakıt Bedeli, “değişken”

Kış dönemi

Normal saatler: 07.00 – 17.00

Puant saatler: 17.00 – 22.00

Puant dışı saatler: 22.00 – 07.00

Ertuğrul SENOVA

Hükümetin dün açıkladığı, elektrik fiyatlarına ilişkin “çoklu tarife”nin ücretlendirilmesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tabloya göre konut tarifesi, en fazla elektrik tüketiminin yapıldığı saatler anlamına gelen “puant” saatlerdeki kWs için ücretlendirme; 1,2761 TL + Sabit Bedel + Yakıt Bedeli olarak hesaplanacak.

Puant dışı saatlerdeki kWs için ücretlendirme ise 1,1344 TL + Sabit Bedel + Yakıt Bedeli şeklinde hesaplanacak.

Öte yandan “normal” saat ise 0 TL + Sabit Bedel + Yakıt Bedeli şeklinde faturalara yansıyacak.

Puant saatler…

KIB-TEK Genel Müdür Vekili Dalman Aydın, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, kış dönemindeki normal saatlerin 07.00 – 17.00 arasında, puant saatlerin 17.00 – 22.00 arasında ve puant dışı saatlerin ise 22.00 – 07.00 saatleri arasında olduğunu söyledi.

Sabit bedel ve yakıt bedel “değişken”

Çoklu tarifedeki ücretlendirmede yer alan “Sabit Bedel” ile “Yakıt Bedeli” değişkenlik barındırıyor.

Elektrik İnkişaf Nizamnamesine göre “Yakıt Bedeli”; Yakıt Maliyeti x Yakıt Verimliliği Katsayısı anlamına geliyor. Son dönemde, Tekcenik’e gelen yakıtın navlun bedelleri, 120 Dolar ile 30 Dolar arasında değişiyor.

“Sabit Bedel” ise Personel Maaşı + Emeklilik Fonu + Amortisman + Finansman + Genel Gider + AKSA Kira + Yatırım Payı’dan oluşuyor. Söz konusu kalemlerin bazıları, hayat pahalılığı oranında arttığından dolayı, söz konusu ‘bedel’ de değişkenlik barındırıyor.

1 Kasım’da yürürlüğe giriyor, başvuru şartı var

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre söz konusu tarifeden yararlanmak isteyen vatandaşların, bugün itibariyle KIB-TEK’e müracaat etmesi gerekecek.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre tüketiciler, başvurularını yılda en fazla 2 kez değiştirme hakkına sahip olacak.

Yeni uygulama 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girecek.

Mevcut “tekli tarife”deki ücretlendirme…

KIB-TEK’in “tekli” tarifesine göre konutlarda, 250 kw’a kadar tüketimde birim fiyat 1.61TL, 251 ile 500 kw arasındaki tüketimde birim fiyat 3.23 TL, 501 ile 750 kw arasındaki tüketimde birim fiyatı 3.57 TL, 751 ile 1000 kw arasındaki tüketimde birim fiyatı 3.87 TL ve 1001 kw ve üzeri tüketimdeki birim fiyatı ise 4,62 TL olarak yürürlükte bulunuyor.

Başvuru ile geçiş