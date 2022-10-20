Başvuru ile geçiş

İŞTE TARİFE DETAYLARI:

Yeni uygulama 1 Kasım’da yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Tüketicinin ‘talebine’ göre uygulama hayata geçecek. Eski yani tekli tarifede kalmak isteyen yurttaşlar, elektrik kullanımına bu şekilde devam edebilecek.

Tekli tarifeden, çoklu tarifeye geçmek isteyenlerin KIB-TEK’e veya bölge amirliklerine başvuru yapmaları gerekecek.

Yeni uygulamada hafta içi ile hafta sonu ve resmi tatil ayrımı yapılmayacak. Yalnızca yaz ve kış tarifesi olarak uygulamaya konacak.

Kış döneminde yoğun olmayan saatler 07.00-17.00, normal saatler 17.00-22.00, yoğun saatler ise 22.00-07.00 arasında olacak.

Yaz döneminde ise yoğun olmayan saatler 09.00-18.00, normal saatler 18.00-23.00, yoğun olmayan saatler ise 23.00-09.00 arasında olacak.

Ayşe GÜLER

Elektrikte 8 ayda geri adım atıldı. Dörtlü koalisyon sürecinde yürürlüğe giren ancak UBP-DP- YDP Hükümeti tarafından durdurulan ‘elektrikte çoklu tarifeye’ geri dönüş kararı alındı.

1 Kasım’da yürürlüğe girmesi planlanan yeni uygulama henüz resmileşmese de detaylar ortaya çıkmaya başladı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgiye göre; elektrikte yeni uygulama tüketicinin ‘talebine’ göre hayata geçecek.

Örneğin, eski yani tekli tarifede kalmak isteyen yurttaşlar, elektrik kullanımına bu şekilde devam edebilecek.

Ancak tekli tarifeden, çoklu tarifeye geçmek isteyenlerin KIB-TEK’e veya bölge amirliklerine başvuru yapmaları gerekecek.

Elektrikte yeni çoklu tarife uygulamasında, hafta içi ile hafta sonu ve resmi tatil ayrımı yapılmayacak. Yalnızca yaz ve kış tarifesi olarak uygulamaya konacak.

KIB-TEK Genel Müdür Vekili Dalman Aydın, yeni uygulamanın 1 Kasım itibariyle yürürlüğe gireceğini kaydetti, şu anda fiyatlandırma çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Aydın, tarifelerin Resmi Gazete’de yayımlanmasının beklendiğini dile getirdi, uygulama detaylarını paylaştı.

İşte saat dilimleri

Aydın, saat dilimlerine yönelik bilgi de verdi.

Buna göre; kış döneminde yoğun olmayan saatlerin 07.00-17.00, normal saatlerin 17.00-22.00, yoğun saatlerin ise 22.00-07.00 arasında olacağını kaydetti.

Aydın, yaz döneminde ise yoğun olmayan saatlerin 09.00-18.00, normal saatlerin 18.00-23.00, yoğun olmayan saatlerin ise 23.00-09.00 arasında olacağını dile getirdi.

“Hafta içi, hafta sonu veya resmi tatil ayrımı yok”

Aydın, yeni uygulamada hafta içi ile hafta sonu veya resmi tatil ayrımı yapılmayacağını ifade etti.

Yeni uygulamaya geçişlerin başvuru ile olacağını kaydeden Aydın, “İsteyenler geçebilecek. Talep doğrultusunda olacak. Kuruma başvurmaları gerekecek. Başvuru kabulü, Resmi Gazete yayınlandıktan sonra olacak” şeklinde konuştu.

Aydın, su motorları, turizm, ticari sektörlere yönelik ayrı elektrik tarifesi düzenleme yapılacağını ifade ederek, detayların paylaşılacağını dile getirdi.

Çoklu tarifeye geri dönüş