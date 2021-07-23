İsrail’den Kıbrıs’a seyahat yasağı gündemde

İsrail, Coronavirüs vakalarının arttığı Kıbrıs’a seyahat yasağı getirmeye hazırlanıyor.

Hükümetin pandemiyle mücadelesine liderlik etmekle görevli üst düzey komitenin üyesi de olan İsrailli politikacılar, parlamento oturumunda Kıbrıs'ın yanı sıra İngiltere, Gürcistan ve Türkiye'yi seyahat yasağı olan ülkeler listesine ekleme yönünde oy kullandı.

Cyprus Mail’in haberine göre, kararı İsrail hükümetinin de onaylaması halinde bu ülkelere seyahat yasağı 30 Temmuz’da başlayacak.,

Kıbrıs, İsraillilerin yakınlığı nedeniyle en çok seyahat ettiği destinasyonlardan biri. Kıbrıs Cumhuriyeti Turizm Müsteşarlığı, İngiliz ve Rus turistlerin pandemi nedeniyle seyahatindeki zorluklar nedeniyle daha çok İsrailli’yi cezbederek adaya getirmek için İsrail pazarını hedefliyor.

Kıbrıs’ın güneyinde İsrailli ziyaretçileri teşvik etmek için aşılanmış turistlerin PCR veya karantina gerekmeksizin ülkeye gelebilmesine ilişkin karar 1 Nisan’da yürürlüğe konulmuştu.

Bununla birlikte, Kıbrıs’ta özellikle Delta varyantı görülen vakalardaki artış; toplu aşılamaya başlayan ilk ülkelerden biri olan İsrail'i, vatandaşlarının adaya seyahat etmesini yasaklamayı düşünmeye zorladı.

İsrail’deki kurallara göre, istisnalar komitesinin onayı dışında kırmızı ülkelere uçmak yasak. Aşılı kişiler ülkeye girişlerinde test yaptırmak zorunda ve test sonucunun negatif çıkması halinde karantinadan çıkabilecek.

İsrail’e seyahat edecek aşısız kişiler ise ülkeye varışlarında hem test yaptırmak hem de 7 gün karantinaya girmek zorunda. 8’inci günde yapılacak test sonucunun negatif olması halinde karantinaya son veriliyor.

Kıbrıs Otelciler Birliği Genel Direktörü Phylokypros Roussounides, İsrail’den böyle kararlar beklediklerini kaydederek “Delta varyantının ülkede hızla yayılmasından kaygı duyuyorlar ve etkisi havayollarına da yansıyor.Halihazırda İsrail’den birçok uçak seferi iptal edildi” dedi.

Bu yaz otellerin zorluklar içinde olduğunu kaydeden Roussounides, İsrail’in yasağı yürürlüğe konulursa Kıbrıs’ta bir süre İsrailli turist görülmeyeceğini söyledi.

Roussounides, Kıbrıs'ın İngiltere pazarına yönelik girişimlerinin nasıl sonuçlanacağını görmek için beklediklerini belirterek şu anda Kıbrıs’a gelen turistin yüzde 20-25'inin Rusya'dan ve daha küçük bir yüzdesinin de Slovakya ve Polonya'dan olduğunu açıkladı.