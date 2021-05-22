“İşletme sahibine gereği yapılacak”

Turizm ve Çevre Bakanlığı Haspolat bölgesindeki yangın ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Polisin yazacağı rapor doğrultusunda, işletme sahibine 18/2012 Sayılı Çevre Yasası kural ve hükümlerine göre gereği yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

“HASPOLAT BÖLGESİNDEKİ YANGIN HAKKINDA

Bugün basında yer alan Haspolat Sanayi Bölgesinde atık lastiklerin toplandığı alanda çıkan yangında, ilgili tüm kurumların yanında Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi soruşturma memurları yerinde incelemede bulunmuşlardır.

Yerinde yapılan incelemede konun polis ile istişare halinde, yangın kontrol altına alındıktan sonra, polisin yazacağı rapor doğrultusunda, işletme sahibine 18/2012 Sayılı Çevre Yasası kural ve hükümlerine göre gereği yapılacaktır.”