“İSİAS’A ÖZEL DOSYA”

Ayşe GÜLER

Barolar Birliği Başkanı, Avukat Hasan Esendağlı, 35 kişilik Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinin hayatını kaybettiği İsias Otel’e yönelik dava sürecinde güvenli, adil ve etkin soruşturma vurgusu yaptı, “Bu davada, kimsenin birini kayırmaya gücü yetmeyecek. Sorumluların yargının elinden alınmasına yönelik riski kimse alamaz” dedi.

Esendağlı, davanın Türkiye’deki depremin ‘sembol davası’ haline geldiğini ifade ederek, “Konunun Kıbrıs’ta yarattığı büyük travma bellidir. Toplumun odağında bu konudan başka bir şey yoktur” değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturma kapsamında otel yönetiminden olduğu bilinen 2 kişinin daha arandığını aktaran Esendağlı, ailelerin Türkiye’deki davaya müdahil olması için gerekli girişimlerin yapıldığını belirtti.

Esendağlı, otelin inşaat tarihçesi ortaya çıktıkça zanlı sayısının artmasının beklendiğini de aktararak, “İşin sonunda, iddianameler düzenlendiğinde hangi suçla itham edilecekleri de önem arz eder” dedi.

İsias Otel’de hayatını kaybeden rehber grubundaki kişilerin yakınlarıyla da çeşitli temaslarda bulunduklarını ifade eden Esendağlı, onlarla da davada birlikte hareket edilebileceğini belirtti.

Esendağlı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin otel enkazından aldığı numunelerin laboratuvardaki incelemesinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

“İsias davası ana dosyadan ayrılarak, ayrı hale getirildi”

⚫ Barolar Birliği Başkanı, Avukat Hasan Esendağlı İsias Otel davasının, Adıyaman’da yıkılan tüm binalarla ilgili oluşturulan ana dosyadan ayrılarak, ayrı bir dosya hale getirildiğini söyledi, soruşturma kapsamında 2 kişinin daha arandığını açıkladı.

➣ Ülkeyi derinden sarsan kayıplar yaşadık. Sonrasında yargı süreci başladı. İsias Otel ile ilgili soruşturma ne aşamada?

► “Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma var. Soruşturma kapsamında otel sahibi 3 kişi mahkemeye sevk edilip, tutuklandı. Yargılamayı tutuklu şekilde cezaevinde bekleyecekler. Bunun dışında 2 şüpheli de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Dosya kapsamında şu an itibariye 2 kişi daha aranıyor.”

➣ Aranan kişiler, otel sahipleri mi?

►“Evet, otel yönetimi ile alakalı kişiler… Henüz isim bilgisi olmasa da otel yönetiminden olduklarını biliyoruz.”

➣ Kamuoyunda da İsias ile ilgili ciddi takip süreci yaşanıyor. Dava, ayrı bir dosya haline mi getirildi yoksa diğer davalarla birlikte mi yürütülecek?

► “İsias dosyası, Adıyaman’da yıkılan tüm binalarla ilgili oluşturulan çatı, ana dosyadan ayrılarak, ayrı bir dosya haline getirildi. Bu durum dosyanın ilerleyişi açısından olumlu karşıladığımız bir gelişmedir. Başsavcılık tarafından enkazdan alınan numunelerin adli emanette olduğuna yönelik bilgimiz de bulunuyor. Soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın bu kişilerle sınırlı kalıp, kalmayacağı çok önemli… Özellikle inşaatın yapımı, izinleri ile alakalı sorumluların da tespit edilip edilmeyeceği önemli. Otelin inşaat tarihçesi ortaya sonra zanlı sayısının artması bekleniyor. Önemle yoğunlaştığımız noktalardan da biri budur. İşin sonunda, iddianameler düzenlendiğinde hangi suçla itham edilecekleri de önem arz eder. Önümüzdeki dönemde bizi bekleyen gelişmeler bunlar olacak.”

➣ Türkiye’deki yargı sisteminde süreç nasıl yürütülür?

► “Türkiye’de suçun mağdurlarının veya bizim olayımızda olduğu gibi can kaybı olduğunda ailelerin Savcılık tarafından ikame edilen davalara müdahil olarak eklenmek, süreçleri kendi tayin edecekleri avukatlarla takip etmek, sanıkların cezalandırılmalarını talep etmek hakları mevcuttur.”

“Sorumluların yargının elinden alınması yönelik riskini kimse göze alamaz”

⚫ “Bu büyük acıyı birebir yaşayan ailelerin tek isteği, sorumluluğu olan herkesin en ağır şekilde cezalandırılmasıdır” diyen Esendağlı, İsias Otel davasında etkin, güvenli ve şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı, “Bu davada, kimsenin birini kayırmaya gücü yetmeyecek. Çünkü olayın ortaya çıkardığı sonucun ağırlığı bellidir. Sorumluların yargının elinden alınmasına yönelik riski kimse alamaz” değerlendirmesinde bulundu.

➣ Dava sürecinde Türkiye Barolar Birliği ile de işbirliği söz konusu… Süreç nasıl başladı?

► “Evet, bu konuda birlikte hareket ediyoruz. Soruşturma, Adıyaman Başsavcılığı bünyesindedir. Yargılama da orada olacağından Türkiye’de kayıtlı avukatların hizmetine ihtiyacımız vardı. Bu noktada, güçlü ve güvenilir hukuki hizmetin ailelerimize sağlanması gerekiyordu. Türkiye Barolar Birliği’nden yardım talebinde bulunduk. Bu anlamda da ciddi işbirliği ve koordinasyon gelişti. İçlerinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ın da bulunduğu 6 kişilik avukat ekibi oluşturuldu. Bizler de 14 kişilik bir çalışma ekibi kurduk. Ailelerimizle de temas ederek geçtiğimiz hafta içerisinde tümünden vekâletnameler alındı. Prosedür tamamlandı. Ailelerin davaya dahil olma süreçleri resmi olarak başlamış oldu.”

➣ Soruşturma süresine yönelik öngörünüz var mı?

► “Soruşturmanın süresini, hangi ölçüde genişleyeceği belirleyecek. Aranan kişiler, zanlı ya da şüpheli olarak birilerinin dahil edilip edilmeme noktası var. İhtiyacımız olan şey, çok süratli bir soruşturma değil, güvenli, adil, şeffaf ve etkili bir soruşturmadır. Çünkü ortaya çıkan sonucun vahametini, ağırlığını, acının büyüklüğünü söylememe gerek yok. Bu büyük acıyı birebir yaşayan ailelerin tek isteği sorumluluğu olan herkesin en ağır şekilde cezalandırılmasıdır. Bunun sağlanması da soruşturmanın derinleştirilmesi, emarelerin, ifadelerin düzgün şekilde alınmasından geçer. Bizim avukat ekibimizin takip edeceği de budur. TC ceza yargılanmasında sürecin takibi, müdahil olarak temsil edilme çok önemlidir. Bu çalışma şeklinin bize yargılama güvenliğini sağlayacağını umuyoruz.”

➣ Otel sahiplerinin, AKP iktidarına yakın olduğu da konuşuldu, gündeme geldi. Bu durum, yargılama sürecini etkiler mi?

► “Kişilerin kimlikleri belli… Bölgenin etkili isimleri arasında yer alıyorlar. TC’deki iktidara yakın isimler… Ama bence bu konuda içimiz rahat olabilir. Çünkü ailelerin süreçlerde resmi olarak temsiliyetini sağladık. Onlar peşini bırakmadıkça, bu işin peşinin bırakılması çok mümkün değil. Bu davada, kimsenin birini kayırmaya gücü yetmeyecek. Çünkü olayın ortaya çıkardığı sonucun ağırlığı bellidir. Sorumluların yargının elinden alınmasına yönelik riski kimse alamaz. Konunun Kıbrıs’ta yarattığı büyük travma bellidir. Tüm toplumun odağında bu konu vardır. Bununla birlikte İsias Otel’de yaşanan felaket, Türkiye’de bu kadar yıkımın içerisinde dahi en önde ele alınan, en çok dikkat çeken, neredeyse depremin sembol davası haline gelmiş durumdadır. Türkiye’deki kamuoyunun da ciddi şekilde takip ettiği meseledir. ”

“Rehber grubunun aileleriyle de birlikte hareket edilebilir”

⚫ Esendağlı, İsias Otel’de hayatını kaybeden rehber grubundaki kişilerin yakınlarıyla da çeşitli temaslarda bulunduklarını, davada birlikte hareket edilebileceğini dile getirdi.

➣ Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin de otel enkazından aldığı emareler davaya eklenecek mi?

► “Birliğe bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı ve üyelerinden oluşan ekibin aldığı numuneler çok önemli. Numune alımını, KTMMMOB Başkanımız ile istişare içerisinde kararlaştırmıştık. Arkadaşlarımız ciddi fedakarlık gösterdiler. Ekip, 10 Şubat tarihinde çeşitli engellere rağmen yola çıktı. Ercan’dan İstanbul’a uçtu, oradan Şanlıurfa’ya ardından da Adıyaman’a enkaz yerine gitti. Numuneler alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı o gün itibariyle resmi olarak enkazdan numune almamıştı. Biz bu nedenle bu konuda ivedi olarak girişim yapmıştık. Numuneler Kıbrıs’a getirildi.”

➣ Emarelerin sonuçları çıktı mı?

► “Depremin ikinci üçüncü günü, durumun vahametini anladığımızda aileler ve çocuklar için yapabileceğimiz şeyin etkili bir yargı süreci sağlamak olacağını biliyorduk. O nedenle sürecin hazırlığına başladık. Emareler, İMO laboratuvarındadır. Testleri de başlamış durumdadır. Ekiplerin olay yerine varmasından 1 gün sonra Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı da enkazdan resmi olarak numuneler aldı. Onların da elinde emare olduğu için, bizim elimizdekiler artık yedektir denebilir. Ama iyi bir yedektir. Oradan çıkacak sonuçla karşılaştırılabilir. Sonucun güven vermemesi halinde alternatif değerlendirilebilir, buradaki sonuçlar mahkemeye sunulabilir. Ayrıca Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası Adıyaman Şubesi’nin de KTMMOB Başkanı Tunç Adanır’ın girişimiyle otel enkazından numune aldığı bilgisi bizde mevcut.”

➣ İsias Otel’de kalabalık bir rehber ekibi hayatlarını kaybetmişti. Onlar da dava sürecine dahil olacak mı?

► “Rehber grubunda hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla çeşitli temaslarımız mevcut. Bilgi paylaşımı sürüyor. İleride de davada birlikte hareket etme durumumuz olabilir.”

➣ Aileler, süreçle ilgili bilgilendirildi mi?

► “Ailelerle hafta sonu görüşmemiz oldu, süreçle ilgili kendilerini bilgilendirdim. Uzun ve zor bir yol bizi bekler. O yüzden bu kadar güçlü bir takip ekibi oluşturmaya çalıştık. KKTC Meclisi süreçle ilgili izleme komitesi kurdu; TC Büyükelçiliği de meseleyle ciddi şekilde ilgileniyor. Geçtiğimiz hafta onlarla da görüşüp bilgi alışverişi yaptık.”