“İşçilerin yanındaysanız, işten çıkarmaları yürürlüğe koymazsınız”

Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sendikalı oldukları için işten çıkarılan EKTAM emekçilerini gündeme taşıdı, Çalışma Bakanlığı’na seslendi: “Kimden yanasınız? İş mi, işveren mi? Sendikalı oldukları için işten durdurulan işçilerin yanındaysanız, işten çıkarmaları yürürlüğe koymazsınız.”

Barçın, EKTAM emekçilerinin sendikalı oldukları için işten durdurulduğunun gün gibi ortada olduğuna vurgu yaptı.

Başbakan Ünal Üstel ile Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun geçtiğimiz günlerde EKTAM önünde grev ve eylemlerini sürdüren emekçileri ziyaret ettiğini anımsatan Barçın, “Bana göre orada trajikomik bir durum yaşandı. Ünal Bey, ‘bizim emekçiye verdiğimiz haklar hiçbir zaman verilmedi’ açıklaması yaptı. İnsan döner 4 yıllık icraat dönemine bakar. Bir tek sizin döneminizde asgari ücrete hayat pahalılığı ödeneği yansıtılmadı” dedi.

Çalışma Bakanlığı’nın atması gereken adımlara işaret eden Barçın, bakan Oğuzhan Hasipoğlu’nun “İşveren ne sendikayı ne de bizi saydı, iki toplantı çağrımıza da katılmadı” şeklinde bir açıklama yaptığını ve bu demecin çok önemli olduğunu ifade etti.

Barçın, “İşveren, bu işçileri sendikalı olduğu için işten durdurmuştur. Ve yasanın öngördüğü yükümlülüğü yerine getirmeyi reddedeceğini açıkça ifade etmiştir. Oysa bizim yasamız, işveren çalışanlarının sendikaya gitmesi, grev ve eyleme katılıp katılmamasının, işten çıkarılma gerekçesi olamaz” şeklinde konuştu.

Barçın, “Çalışma Bakanlığı’nın yapacağı en önemli icraat, haksız fesih nedeniyle yaşanan işten durdurmaları yürürlüğe koymamanız lazım. Kimden yanasınız? İşmi mi, işveren mi? Sendikalı oldukları için işten durdurulan işçilerin yanındaysanız, işten çıkarmaları yürürlüğe koymazsınız” ifadelerini kullandı.