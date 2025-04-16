İş yerlerinden birçok mal sirkat etti

Lefkoşa'da meydana gelen "Bina Açma, Sirkat ve Mülke Tecavüz" suçlarından yargılanan Türkmenistan uyruklu Azim Atayev hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 18 ay hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu.

Yargıç, sanığın 3 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa Gelibolu Sokakta faaliyet gösteren Rakı Müren isimli iş yerine, tespit edilemeyen bir yerden sahibinin rızası olmazısın giriş yapıp mülküne tecavüz ettikten sonra, içeride bulunan Orionpos marka yazar kasa, 3 adet Redmi marka cep telefonu, 3 adet 18 yıllık Chivas Regal marka 70cl viski, 1 adet Black Label marka 70cl viski, 1 adet Red Label marka 70cl viski, 1 adet Greenall marka 70cl cin, 1 adet 18 yıllık Johnnie Walker marka 70cl viski ve beyaz ev şeklinde içerisinde 9 bin 260 TL bulunan tips kutusunu sirkat ettiğini söyledi.

Yargıç, sanığın 12 Aralık 2024 tarihinde ise Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren "Kemja" isimli kafenin batıya bakan alüminyum cam penceresini hasar yapmaksın açıp müşterilerin oturma yerine giriş yaptıktan sonra yine işletmenin batıya bakan elektronik kapısının menteşelerini hasar vermeksin açıp iş yerine giriş yaptığını, akabinde iş yeri içerisinde bulunan bir adet 7 TL değerindeki plastik Nescafe bardağını ve satışta bulunan 2 bin TL değerindeki el yapımı 7 adet kolye ve 7 adet bilekliği sirkat edip aynı yerden çıkış yaptığını söyledi. Yargıç, sanığın çevre güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Sanığın muhaceret kontrolünde ise 29 Aralık 2023 tarihinden tutuklandığı güne kadar ülkede kaçak yaşam sürdüğünü ifade eden Yargıç, sanığı yargılandığı tüm davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. sanığın mahkum olduğu, bina açma ve sirkat suçlarının giderek yaygınlaştığını kaydeden Yargıç, bu tür suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti. Ceza yasasında 7 yıla kadar hapis öngören bina açma ve sirkat suçlarının giderek yaygınlaştığını kaydeden yargıç, bu tür suçlarının mülkiyet hakkının ihlal edilmesi olduğunu belirtti. Yargıç, sanığın ülkeye öğrenci olarak geldiğini, kaçak duruma düştüğünü ve ülkede kanunsuz ikamet ederken, söz konusu suçları işlediğini belirtti. Yargıç, ülkeye öğrenci olarak gelenlerin kaçak duruma düşüp suç işlemesinin hoşgörüyle karşılanamayacağını dile getirdi. Yargıç, ayrıca sanığın 2 kez aynı suçu işlediğini de dile getirdi.

Yargıç, müştekilerin şikayetçi olmamasını, sanığın genç ve sabıkasız oluşunu lehine değerlendirdiklerini ifade ederek, 18 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.