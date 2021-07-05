İş yerinden sirkate 12 ay ceza

İşveren şikayetini geri çekse de yargıdan kaçamadı, 12 ay hapse gönderildi. Çalıştığı ecza deposundan 2013 yılında 50 bin TL sirkat eden Muhsin İlvan, 12 ay hapis cezası aldı.

Ataçağ LTD’de ecza deposunda çalışan ve sattığı malzemelere karşılık tahsil ettiği 50 bin TL’yi 2013 yılında sirkat eden Muhsin İlvan, 12 ay hapis cezası aldı. Muhsin İlvan aleyhindeki karar Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Umut İnan açıkladı.

Yargıç Umut İnan, sanığın işlediği suçun ciddi ve vahim oluşunun altını çizdi. Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ise sanığın müştekiye 50 bin TL ödeme yaptığını ve işverenin şikâyetini geri çektiğini belirtti.

Kâtip, sanığın işlediği suçların ciddiyetine değinip, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 12 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.