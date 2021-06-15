Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, İş Değişiklik Yasa Tasarısı’na işaret ederek "İş Yasası bizim son kalemizdir, kalemizi asla terk etmeyeceğiz” dedi.

Serdaroğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında, bu yasal değişiklik ile toplu iş sözleşmelerinin tamamen ortadan kaldırılmaya çalışıldığını söyleyerek, bunu asla kabul edemeyeceklerini ifade etti.

“Sayın Bakan, ‘özlük haklarına dokunmayacağız’ diyor ama özlük hakları sadece maaşları kapsıyor. Diğer hakların hepsi, toplu iş sözleşmesiyle düzenleniyor” diyen Serdaroğlu, yapılmak istenen değişikliği antidemokratik bir tutum olarak tanımladı.

“İşçinin hakkını iktidarın iki dudağı arasına bırakamayız” şeklinde devam eden Serdaroğlu, “Bu değişiklik olursa, kazanılmış hakları bile iktidarda oturanların iki dudağı arasına bırakırız. ILO sözleşmelerini kabul eden bir devlet, böyle bir yasayı geçiremez. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ı sesimizi duymaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.