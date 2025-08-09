İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği’nden Karaca'ya ziyaret

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) Başkanı Erkay Özgör ve Genel Sekreter Zeliş Demirkıran, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre ziyarette, İSG-BİR yönetiminin göreve gelmesinden bu yana geçen süreç, birliğin kurumsal gelişim süreci ve geleceğe yönelik hedefleri ele alındı.

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği alanında iş birliğinin artırılması ve ortak projeler geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Birlik Başkan Erkay Özgör konuşmasında, “Amacımız, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü daha da güçlendirmek, uzmanlarımızın mesleki gelişimlerini destekleyecek adımlar atmaktır” dedi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karaca da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.