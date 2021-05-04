İş kazalarında 15 ayda 6 kişi yaşamını yitirdi

Çalışma Dairesi verilerine göre Ocak 2020 ile Mart 2021 arası 6 kişi iş kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Çalışma Dairesi tarafından, iş kazalarıyla ilgili yayınlanan verilere göre, 2020’de 4 kişi, 2021’de de 2 kişi yaşamını yitirdi, 2020’de 295, 2021’de de 26 kişi iş kazası sonucu yaralandı.

İş kazaları türlerine göre ise Ocak 2020 ile Mart 2021 arası iş kazalarının çoğu trafikte meydana gelirken, ikinci ise yüksek yerden düşme olarak verildi.

En çok iş kazası otel ve lokantalarda meydana geldi. Bu sıralamada ikinci inşaat üçüncü de imalat sektörü geldi.