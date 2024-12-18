İranlı ressam Asef Ebrahimi’nin “Çağdaş Sanat” isimli 73 soyut ve figüratif eserlik sergisi Rüstem’s açıldı

Murat OBENLER

İranlı ressam Asef Ebrahimi’nin “Çağdaş Sanat” isimli soyut ve figüratif olarak toplamda 73 resminden oluşan kişisel resim sergisi 17 Aralık Salı akşam 18:00’de Surlariçi’nin önemli kültür-sanat mekanlarından Rüstem Kitabevi Sergi Salonu’nda açıldı.

Ahmet Savaş Kale’nin küratörlüğünü üstlendiği ve 29 Aralık 2024 tarihine kadar hafta içleri 10:00-18:00, cumartesi günleri ise 10:00-15:00 saatlerinde ücretsiz olarak gezilebilecek sergi açılışına aralarında ülkemizde yaşayan İranlılar, Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan birçok sanatsever katılırken ülkesi İran’da olan sanatçı Asef Ebrahimi açılışta olamadı.

Resim-heykel tasarımı alanında 30 yıldır kesintisiz faaliyet ve sergi

1975'te doğan ve resim ile heykel tasarımı alanında 30 yıldır kesintisiz faaliyetlerine ve sergilerine devam eden Asef Ebrahimi, İran’da Teknik ve Mesleki Organizasyonu’ndan birinci sınıf sertifika sahibidir. 2005'ten 2023'e kadar teknik meslek okulunda resim öğretmeni yaptı. İran Görsel Sanatlar Derneği Üyesidir. 2013 yılında İran Milli Kütüphanesi'nin onayıyla Aban Yayınevi tarafından farklı bir deneyim kitabı yayımlandı.

Açtığı-katıldığı Sergiler

2005: Mahdasht Karaj'da kişisel sergi.

2006: Farhangsarai Shafaq Yusuf Abad'da kişisel sergi

2005 yılında Karaj ve Şehriyar Gençlik Görsel Sanatlar Festivali'nde seçildi

2006’da Tahran da , ülke çapında düzenlenen görsel sanatlar festivaline ödül aldı.

2011: Lefkoşa da kişisel sergi.

2017: Lefkoşa ve Girne de kişisel sergi.

2018: Lefkoşa'da Art Gallery Cyprus sergi salonunda karma sergi.

2022: Tahran Saadabad Sarayı Güzel Sanatlar Müzesi'nde kişisel sergi.

2024: Almanya'nın Rheinbach kentindeki galeride karma sergi. Robart

2024: Almanya'nın Rheinbach şehrinde karma Banana Glass sergisi

2024:Almanya'nın Bonn kentinde “Cinsiyet” başlıklı resim ve heykellerden oluşan karma sergisi

2024: Almanya'nın Essen kentindeki c.a.r çağdaş sanat müzesinde karma resim sergisi