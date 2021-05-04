‘İnsan kaçakçılığı’ zanlıları teminata bağlandı

Güneşköy’de Türkiye’den yasadışı yollardan gelecek olan Suriyelileri alıp Kıbrıs’ın güneyine geçirmek için gizli ittifak yaptıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar H.Ş ve C.D bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı,teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Sadi Sancak, 22 Nisan 2021 tarihinde Güneşköy'de, Eroza Tatil Köyü sahilinde, Lefkoşa'da sakin zanlıların araçları ile sahile gelip, henüz kimliği tespit edilemeyen güneyde ikamet eden bir şahıs ile irtibata girip, Türkiye'den deniz üstünden yasa dışı olarak KKTC'ye gelmek isteyen toplam 16 Suriye uyruklu mültecileri almak için anlaştıklarını söyledi.

Polis zanlıların sahilde mültecileri beklemeye başladıkları sırada suçüstü yakalandıklarını aktardı. Polis tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini belirterek mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Güley Süleymanoğlu zanlıların davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 80 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.