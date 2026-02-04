CTP Milletvekili Ürün Solyalı, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında İsias davasında kamu görevlileriyle ilgili verilen karara tepki gösterdi. Solyalı, gerekçeli kararda yaşam ile ölüm arasındaki farkın “şans” kavramına bağlanmasını kabul edilemez bulduğunu söyledi.

Yazılı açıklama yapan Solyalı, İsias davasında yargılanan kamu görevlilerinden üçünün ceza almasına rağmen serbest bırakıldığını anımsatarak, asıl sarsıcı olanın gerekçeli kararda kullanılan ifade olduğunu vurguladı. Kamu görevinin şansa bırakılamayacağını ifade eden Solyalı, “Kamu görevlisi görevini yaparken kumar oynamaz. Hiç kimse insanların yaşamı üzerinden ‘şansına güvenerek’ imza atamaz” dedi.

Bu durumun yalnızca hukuki bir tartışma olmadığını kaydeden Solyalı, konunun güvenli bir geleceğin inşa edilmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Açıklamasında, kamu sorumluluğu, devlet ciddiyeti ve insan hayatına verilen değerin bu tür gerekçelerle tartışılamayacağını vurgulayan Solyalı, “İnsan hayatı ‘şansa’ bırakılamaz” ifadelerini kullandı.

Solyalı, kararın gerekçesinde yer alan ve sanıkların eylemlerinin “sonucun gerçekleşmeyeceğini umarak ya da şanslarına güvenerek bilinçli taksir kapsamında değerlendirilmesi gerektiği” yönündeki tespitin, toplum vicdanını yaraladığını belirterek, karara tepki gösterdi.