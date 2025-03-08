İnsan Hakları Vakfı’ndan Kıbrısın kuzeyindeki kadın hakları ihlallerine son verilmesi çağrısı…

Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün, kadın hakları, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin konuşulduğu sembolik bir gün olmakla birlikte, bu mücadelenin her alanda sürdürülmesi gerektiğini hatırlattığını belirtti.

Vakıftan yayımlanan mesajda, geçtiğimiz günlerde gece kulübünde çalışan bir kadının ölümünün, Kıbrıs’ın kuzeyinde insan hakları ihlallerinin ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını bir kez daha gösterdiğine işaret edildi.

Gece kulüpleri ve faaliyetlerinin ülkede yasal düzenlemelere tabi olmasına rağmen, bu işletmelerde hukuka aykırı uygulamalar ve insan hakları ihlallerinin toplumda yaygın olarak bilinen bir durum olduğu ifade edilen mesajda, Vakfın, bu sorunun daha geniş bir perspektiften ele alınması gerektiğini savunduğu vurgulandı.

Mesajda ayrıca şunlar yer aldı:

“Yasal düzenlemeler, sadece yasaklamak yerine, kadınların güvenliğini sağlamak ve onları istismardan korumak için bir çerçeve sunmalıdır. Bu noktada, kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, eğitilmesi ve iş güvencesine sahip olması sağlanmalıdır… Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan bu sorunlar, sadece hukuki bir mesele değil, aynı zamanda ciddi bir insan hakları ihlali ve toplumsal bir sorundur.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, yalnızca kutlama günü değil, kadın hakları mücadelesini büyütme ve farkındalık yaratma günü olmalıdır. Her kadın, güvenli, eşit ve onurlu bir yaşam hakkına sahiptir. Bugün ve her gün, bu hakkı savunmak hepimizin sorumluluğudur.”