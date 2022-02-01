İnönü ve Ozanköy'de hırsızlık
İnönü’de geçtiğimiz Kasım- Aralık aylarında bir şahsa ait ağıldan tamburalı biçme makinesi, römork, kaynak makinesi, elektrikli akıllı çoban ve ilaçlama pompası çalındı.
A+A-
İnönü’de geçtiğimiz Kasım- Aralık aylarında bir şahsa ait ağıldan tamburalı biçme makinesi, römork, kaynak makinesi, elektrikli akıllı çoban ve ilaçlama pompası çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 38 yaşındaki Y.K.(E) tutuklandı.
Öte yandan Ozanköy’de dün öğlen saatlerinde alacağını tahsil etmek için gittiği bir ikametgahtan çanta içinde muhafaza edilen 850 TL nakit parayı çaldığı tespit edilen 45 yaşındaki N.S.(K) tutuklandı.
Bu haber toplam 117 defa okunmuştur
Etiketler : hırsızlık, polis basın bülteni