CTP Milletvekili Uluçay, spora yatırımın eğitim açısından da iyi bir yatırım olduğunu ifade ederek, Spor Bakanlığının oluşturulmasının önemli bir adım olacağına işaret etti.

Uluçay, bu coğrafyada akıl almaz anlamsız gelişmeler yaşandığını, karamsar bir ortam yarattığını, ekonomiyi olumsuz etkilediğini, yatırımları düşürdüğünü, dövizi hareketlendirdiğini anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomiye yönelik planlama ve enflasyonu düşürme çabalarına işaret eden Uluçay, Türkiye ile Kıbrıs’ın kuzeyi arasındaki hayat pahalılığı oranlarını karşılaştırdı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki desteğine işaret eden Uluçay, bu belirsiz ortamda, Türkiye’den ülkeye gelen kaynakların iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“İngiltere’den ülkeye daha fazla turist çekebilmek adına adımlar atılması gerekiyor” diyerek Uluçay, ülkenin gelirlerini artırmak için gereken adımların atılmasının önemli olduğunu anlattı.