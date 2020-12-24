İngiltere ve AB, Brexit sonrası ticaret için anlaştı

Noel tatili öncesi Brexit müzakeleri yürüten AB ve İngiltere uzlaştı. Taraflar, İngiltere'nin Birlik'ten ayrılacağı 1 Ocak tarihi itibarıyla ticari ilişkileri belirleyecek koşullar üzerinde anlaşma sağladı.

24 Aralık perşembe günü, bütün gece ve öğlen sonuna kadar süren yoğun müzakerelerin ardından, Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasında, Brexit'in devriye girdikten sonra tarafların ticari ilişkilerinin nasıl olacağına ilişkin bir anlaşma sağlandı. Tarafların anlaşmaya varmaları için sadece bir haftaları kalmıştı, aksi takdirde İngiltere 1 Ocak'ta anlaşmasız AB'den ayrılacaktı.

AB yürütme sözcüsü Twitter'da yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB müzakerecisi Michel Barnier'in öğleden sonra bir basın toplantısı yapacaklarını söyledi.

Üye devletler, anlaşmanın uygulanmaya başlaması için geçici prosedürü onaylamaları gerekiyor. Bu sayede Avrupa Parlamentosu'nun resmi onayına kadar anlaşma 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girebilecek.

İngiltere'deki uzun süren tartışmaların ardından AB'yle varılan anlaşma geçen sene aralık ayında parlamentoda kabul edilmiş ve İngiltere, 31 Ocak'ta AB’den ayrılık sürecini başlatmıştı.

Taraflar daha sonra başta ticaret olmak üzere her alandaki ilişkileri belirleyecek anlaşmalar için masaya oturmuş, ancak görüşmelerde ilerleme kaydedilememişti.