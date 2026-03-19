İncirli, Mağusa’da vatandaşlarla bayramlaştı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve beraberindeki heyet Ramazan Bayramı dolayısıyla Mağusa Perşembe Pazarı’nda yurttaşla bayramlaştı.

Genel Başkan İncirli’ye Milletvekilleri Asım Akansoy, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu ile Teberrüken Uluçay ve CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay eşlik etti.

Pazarda sıcak ve samimi bir ilgiyle karşılanan CTP heyeti, yurttaşlarla tek tek bayramlaşırken esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini de paylaşma fırsatı yakaladı.