İncirli, Lefkoşa Surlariçi’nde esnafın yeni yılını kutladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yeni yıl öncesi Lefkoşa Surlariçi’nde Arasta bölgesini ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla buluştu.

İncirli’ye ziyarette Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri ve MYK üyeleri eşlik etti.

Surlariçi esnafı ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan İncirli, herkesin yeni yılını kutlayarak bereketli, sağlıklı ve barış dolu bir yıl temennisinde bulundu. Ziyaretler kapsamında esnafla sohbet eden İncirli’nin programı Büyük Han’da sona erdi.