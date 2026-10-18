İncirli: “Barış siyasi bir hedefin ötesinde, toplumların birbirine güven duyabilmesidir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP); Pile Türk Muhtarlığı, Pile Rum Muhtarlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün Pile Ofisi iş birliğinde düzenlenen 6. Pile Barış Festivali’ne katıldı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli festivalde yaptığı açıklamada, “Barış siyasi bir hedefin ötesinde toplumların birbirlerine güven duyması, yakınlaşması ve karşılıklı anlayış ve saygıyla ilişkilerin gelişmesidir’’ dedi.

Pile Türk İlkokulu arkasındaki halı sahada yer alan festivalde kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, BM Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne ile de bir araya gelen CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, her iki toplumdan katılımcılarla kucaklaşarak dostluk ve dayanışma mesajı verdi.

Program kapsamında, ilk olarak Kıbrıslı Rum Pile Muhtarı Simos Mytides, ardından Kıbrıslı Türk Pile Muhtarı Veysal Güden açılış konuşması yaptılar.

Festivale İncirli’nin yanı sıra bazı milletvekilleri, adayları, gençlik örgütü üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CTP Genel Başkanı İncirli:

Festivalin yeniden yapılması büyük bir heyecan yarattı

Sıla Usar İncirli, festivalde yaptığı açıklamada festivalin altı yıl aradan sonra yeniden yapılmasının toplumlarda büyük bir heyecan yarattığını ve festivalde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Konuşmasının devamında uzun süreden beri Kıbrıs sorunun çözümsüz bir süreçte sıkıştığını belirten İncirli, “Geçen zaman içerisinde çocuklar büyüdü, gençler hayallerini gerçekleştirmek için çabaladı” diyerek geçen zamanın önemine dikkat çekti.

İncirli, barışın siyaset ötesi olduğunu ifade ederek önemli olanın toplumların yakınlaşması olduğunu vurguladı. İncirli, şu şekilde konuştu; “Barış siyasi bir hedefin ötesinde toplumların birbirlerine güven duyması, yakınlaşması ve karşılıklı anlayış ve saygıyla ilişkilerin gelişmesidir’’ Bu festival de buna çok güzel örnek oldu.”

“Müzakere süreçlerinin sonuç üretmesini istiyoruz”

Açıklamasında müzakere süreçlerine de değinen Sıla Usar İncirli, “Artık müzakere süreçlerinin hayal kırıklığı değil sonuç üretmesini istiyoruz. Bununla ilgili yapılan çalışmaların sonuç odaklı, belirli bir zaman çerçevesinde ve daha fazla hayal kırıklığı yaratmayacak bir yöntemle ilerlemesi önemlidir” dedi. Kıbrıslı Türklerin dünyayla doğrudan ilişki kurabilmeleri, eğitim, spor, sanat ve ekonomik alanlarda fırsatlara ve uluslararası temsile ulaşabilmelerinin önemine vurgu yapan İncirli, iki liderin de festivale katılmasının çok anlamlı olduğunu sözlerine ekledi.

“Güven yaratıcı önlemler, çözüm atmosferi yaratılmasında belirleyici bir rol üstleniyor”

İncirli son olarak, iki toplum arasındaki güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğine dikkat çekerek güven aşındırıcı hareketlerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Son zamanlarda spor ve kültür etkinliklerinin engellenmesi yönünde yaşanan olayları örnek gösteren İncirli, barış sürecine zarar verme riski taşıdığını söyledi. “Güven yaratıcı önlemler, çözüm atmosferi yaratılmasında belirleyici bir rol üstleniyor” diyen İncirli güven artıcı önlemlerin gerekliliğine dikkat çekti. İncirli açıklamasının sonunda festivalde emeğe geçen herkese gönülden teşekkür etti.