"Güven tesisini engelleyen eylemler cesaret kırıcı ve çağrılarıma ters"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’ın Kıbrıslı Türklerin kültürel, sportif, siyasi ve diplomatik faaliyetlerinin Kıbrıs Rum tarafınca engellenmesine ilişkin mektubuna verdiği yanıtta, bu tür gelişmelerin cesaret kırıcı olduğunu ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yönelik girişimlerde bulunulmasına yönelik defalarca yaptığı çağrılarla ters düştüğünü vurguladı.

BM Genel Sekreteri António Guterres, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın 28 Ağustos 2026 tarihinde gönderdiği mektuba 16 Ekim 2026 tarihli mektubuyla yanıt verdi. Guterres, Kıbrıslı Türklerin kültürel, sportif, siyasi ve diplomatik faaliyetlerini etkileyen gelişmelere ilişkin endişeleri dikkatle not ettiğini belirterek, yaşananların karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yönelik girişimlere ters düştüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, söz konusu mektubunda, müzik festivalleri ve Barcelona futbol takımı kampı gibi kültürel ve sportif organizasyonlar yanı sıra, diplomatik temasları da engellemeye yönelik Kıbrıslı Türklerin faaliyetlerini hedef alan girişimlere dikkat çekmiş, bu gelişmelerin yarattığı olumsuz ortamı BM Genel Sekreteri’ne aktarmıştı.

Temas ve iş birliğinin sürmesi gerekiyor

Cevabi mektubunda, New York’ta Erhürman ile gerçekleştirdiği son görüşmeye ve Temmuz 2026’da Kıbrıs’a yaptığı ziyarete de atıfta bulunan Guterres, iki taraf arasındaki temasların, iş birliğinin ve güven tesisine yönelik çabaların devam etmesinin önemine dikkat çekti.

Guterres, bu çabaların, kalıcı bir çözüme yönelik sürecin başlatılmasını sağlayacak elverişli koşulların yaratılması açısından gerekli olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Kişisel temsilcisine çalışmaları sürdürme talimatı

Güven artırıcı önlemlerin öncelikli olarak hayata geçirilmesinin önemini vurgulayan Guterres, Kişisel Temsilcisi’nden bu girişimlerin uygulanması konusunda her iki tarafla yürüttüğü çalışmaları sürdürmesini istediğini bildirdi.

Guterres ayrıca, etkinliklerin iptali de dahil olmak üzere, güven tesisini engelleyen eylemlerin, ortak çabalara ters düştüğünün ilgili tüm aktörler nezdinde yeniden vurgulanmasını talep ettiğini kaydetti.

Çözüm çabalarına destek mesajı

BM Genel Sekreteri, mektubunun sonunda Kıbrıs’ta çözüm arayışına yönelik çabaları destekleme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

Guterres’in söz konusu yanıtı, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın 28 Ağustos tarihli mektubunda gündeme getirdiği engelleme girişimlerinin güven ortamına etkileri konusundaki endişelerinin BM nezdinde dikkatle ele alındığını ortaya koydu.

AB’den gelen yanıtta da güven ve iş birliği vurgusu yapılmıştı

Hatırlanacağı üzere, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın aynı konuda 28 Ağustos 2026 tarihinde Avrupa Komisyonu’na gönderdiği mektuba verilen 6 Ekim 2026 tarihli yanıtta da benzer mesajlar verilmişti.

Komisyon, Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında güvenin tesis edilmesinin ve olumlu bir atmosferin teşvik edilmesinin önemine dikkat çekmiş; Kıbrıslı Türklerin izolasyonunun sona erdirilmesine ilişkin olarak 2004 yılında alınan Avrupa Birliği Konseyi kararına, alıntı yapılmak suretiyle atıfta bulunarak, Kıbrıslı Türkler ile Avrupa Birliği arasında köprüler kurulması, diyaloğun geliştirilmesi ve yakınlaşmanın sağlanması hedeflerini vurgulamıştı.

Avrupa Komisyonu ayrıca, Kıbrıslı Türklerin, özellikle de gençlerin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayan sivil toplum ve özel organizasyonların, Kıbrıslı Türkler ile AB arasında daha yakın ilişkiler kurulmasına yönelik hedeflerle uyumlu olduğunu belirtmişti.

Erhürman’ın 28 Ağustos tarihli mektubunda, müzik festivalleri ve Barcelona futbol takımı kampı yanı sıra, diplomatik temasları da engellemeye yönelik girişimler gündeme getirilmişti. Cumhurbaşkanı, söz konusu gelişmelerin yarattığı olumsuz ortamı ve iki toplum arasında güvenin tesisine yönelik çabalara etkilerini Komisyon’un dikkatine sunmuştu.

Holguín de güveni zedeleyen adımların süreci zorlaştırdığını söylemişti

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín de daha önce gazeteci Yusuf Kanlı’ya verdiği demeçte, Kıbrıslı Türk temsilcilerin uluslararası temaslarının kısıtlanmaya çalışılmasının ve güveni zedeleyen diğer adımların, Kıbrıs’ta çözüm için elverişli koşulların yaratılmasını zorlaştırdığını ifade etmişti.

Kıbrıslı Türk temsilcilerin uluslararası temaslarının kısıtlanmaya çalışıldığı ve güveni zedeleyen başka adımların atıldığı bir ortamda elverişli koşulların yaratılıp yaratılamayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Holguín, “Kesinlikle hayır; çünkü bunlar zaten karmaşık olan meseleyi daha da karmaşık hale getiriyor” demişti.

“Müzakereler kendiliğinden ortaya çıkmaz; düşmanca bir ortamdan da doğmaz” ifadelerini kullanan Holguín, sürecin karşı tarafı ve onun varlığını anlamayı ve kabul etmeyi gerektirdiğini vurgulamıştı. Holguín, bu konuyu özellikle son bir ay içerisinde müzakerecilerle birkaç kez görüştüğünü de belirtmişti.