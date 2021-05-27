İncirli: “Aşı sertifikası tamamlanmalı”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Covid-19’a karşı aşılamada ve dijital aşı kayıtlarında ne durumdayız?” konusunda konuştu.

İncirli, ülkede yasaların uygulanmadığını ancak bu durumun geçmesine az kaldığını kaydetti. Covid-19’un ülkede ekonomi ve eğitimde büyük zararlara yol açtığını ifade eden İncirli, dünyada yaz sezonu yanaşınca seyahat için çalışmalar yapılmaya başlandığını anlattı.

Dijital yeşil geçiş kartı uygulaması ve çalışmalarının ülkede hızlandırılması gerektiğini, bunun seyahat için önemli olduğunu, uluslararası adımların ülkede de atılması gerektiğini ifade eden İncirli, Avrupa Birliği’nde kişilerin Covid-19 ile ilgili tüm bilgilerinin yer aldığı kartların seyahat için önemine işaret etti. İncirli, Sağlık Bakanlığı’nın da hem vatandaşlar hem de turistler için önemli olan bu aşı sertifikası ile ilgili çalışmalarını tamamlamasının önemine değindi.

Avrupa’da çift aşılı kişilerin seyahat özgürlüğünün yaz aylarında sağlanacağını ve ülkenin de bu sistem içine girmesi için gerekli adımların atılmasının önemine işaret eden İncirli, sınır kapılarının açılmasının da özellikle esnaflar için önemine işaret etti, artık konunun sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.

Ülkede aşılamada gelinen yüzde 20 civarı aşılamanın yeterli olmadığını, bunun kabul edilemez olduğunu ifade eden İncirli, turizm ve yüz yüze eğitim için de aşılamanın önemine işaret etti.

Mağusa’da eski eserler üzerine dökülen beton ve dikilen bayrak konusuna da değinen İncirli, bayrağın, sanatçıların, sporcuların göğsünde ülke temsil edilirken dalgalanmasının önemli olduğunu kaydetti.