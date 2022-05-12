İnanç Sakallılar’ın “Bir Delimavi” resim sergisi Girne’de açıldı

Murat OBENLER

Avukat İnanç Sakallılar’ın 2020-2021 dönemine ait resim çalışmalarından oluşan “Bir Delimavi” adlı ilk kişisel resim sergisi Girne Halk Kütüphanesi Ziya Rızkı Arşivi ve Sergi Salonu’nda açıldı. 10 Mayıs Salı günü saat 16.00’da açılışı yapılan sergide İnanç Sakallılar’ın ailesi,arkadaşları,sevenleri kendisini yalnız bırakmazken Girneli sanatseverler de sergiyi gezdi. Müzik dinletisi eşliğinde bahçede yapılan resepsiyonun da yer aldığı sergi 10-15 Mayıs tarihlerinde 16.00-22.00 saatleri arasında sanatseverlerin dolaşımına açık olacak.