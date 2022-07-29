İmzalar "PERA Larnaka Gençler Birliği" için atıldı
Birinci Lig ekiplerinden Larnaka Gençler Birliği ile Pera Mackenzie arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.
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Bir süre önce İskele bölgesinde hizmet vermeye başlayan Pera Mackenzie, Larnaka Gençler Birliği’nin isim sponsoru oldu.
Söz konusu isim hakkı sözleşmesi Pera Mackenzie’de imzalanırken anlaşmayı NorthernLand Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt ile Larnaka Gençler Birliği Başkanı Metin Menteş imzaladı.
Anlaşma çerçevesinde futbol takımlarının adı 2022-2023 sezonunda PERA Larnaka Gençler Birliği olarak anılacak.
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