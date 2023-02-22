“İmar Yasası’na ilişkin değişiklik talepleri derhal geri çekilmeli”

KTAMS Başkanı Bengihan, UBP – YDP – DP Milletvekillerinin İmar Yasası’nda değişiklik yapılmasına ilişkin önerilerinin derhal geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Yazılı bir açıklama yapan Bengihan, Türkiye’de meydana gelen depremlerin herkesi derinden yaraladığını, yaşanan can kayıplarının bir dizi ihmalin sonucu olduğu gerçeğiyle yüzleşildiğini, bu durumun acıyı daha da büyüttüğünü söyledi.

Bengihan, son günlerde uzmanların Kıbrıs’ta da deprem beklendiği yönünde açıklamalar yapması üzerine yurttaşlar arasında korku ve panik yaşandığına dikkat çekerek, özellikle kamu binalarının depreme dayanıklı olup olmadıkları yönünde ciddi endişeler uyandığını vurguladı.

Bengihan, şöyle devam etti:

“ Türkiye’de meydana gelen depremin yaşattığı acı tecrübe ile bu konunun gündemimize gelmesi acı gerçeğimiz olmakla birlikte orada yaşananların burada da yaşanmaması adına yapılması gerekenler vardır.”

İlk olarak yapı güvenliği konusunun acilen ele alınması gerektiğini söyleyen Bengihan, “Mevcut kamu binalarımız, okullarımız, hastanelerimiz denetimden geçirilerek gerekli önlemler alınmalıdır” dedi.

Bengihan, bundan sonraki süreçte de yapı güvenliğinin sağlanması için hem mevzuat, hem de uygulama açısından ilgili meslek örgütleri ile işbirliği içerisinde bilimden sapmadan, popülizme yenilmeden her kurumun üzerine düşen sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bengihan ayrıca, kısa bir süre önce bazı UBP, DP ve YDP milletvekillerinin İmar (Değişiklik) Yasası ve KTMMOB (Değişiklik) Yasalarını Meclis gündemine getirdiğini anımsatarak açıklamasına şöyle devam etti:

“ İnşaat projelerinde KTMMOB’nin vize onay yetkisinin elinden alınmasını ve Başsavcılığın olumsuz görüşüne rağmen İmar Yasası’nda yapılacak değişikliklerle bilimden uzaklaşılarak rant uğruna can güvenliğinin, kamu yararının gözardı edilmesinin önünü açacak olan bu yasa tasarıları derhal geri çekilmelidir. Türkiye’de yaşanan acı tecrübeden ders alıp böylesine tehlikeleri içeren yasa tasarılarının bir daha adı dahi anılmamalıdır.”