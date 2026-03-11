İlder Girne Belediyesi İzcileri, İzmir’de düzenlenecek Uzay Kampı’na katılacak

KKTC İzci Liderleri Derneği, İlder Girne Belediyesi İzcileri’nin 13-15 Mart tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek Uzay Kampı programına katılacağını duyurdu. Dernek, ekipte, Kafile Başkanı Yeşim Beyzade ile birlikte 3 lider ve 13 izcinin yer alacağını kaydetti.

KKTC İzci Liderleri Derneği Başkanı Lütfiye Fedai yaptığı yazılı açıklamada, bu süreçte kendilerine büyük destek sağlayan Girne Belediyesi’nin, ulaşım masraflarını ve eşofman giderlerini üstlendiğini ifade etti.

Katkılarından dolayı belediyeye teşekkür eden Fedai, ayrıca emeği geçen tüm liderlere, gönüllülere ve ailelere şükranlarını sundu.

“Amacımız, çocuklarımızı ilim ve bilimle buluşturmak, uzay ve uzaya gidiş sürecini yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktır” diyen Fedai, gençlerin vizyonunu genişletecek organizasyona destek veren herkese teşekkür etti.

Fedai, “Birlikten kuvvet doğar” anlayışıyla çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.