ABD, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 16 mayın döşeme gemisinin imha edildiğini açıkladı

Dünyada ham petrolünün yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı'ndan taşınırken, savaşın 12. gününde İsrail ve İran çarşamba sabahı karşılıklı yeni saldırılar düzenledi.

ABD, Tahran’ın bölgedeki petrol ihracatını engelleme tehdidinin ardından salı günü İran’a ait bir düzineden fazla mayın döşeme gemisini vurduğunu açıkladı. İran, Hürmüz Boğazı’ndan düşmanlarına “bir litre bile” petrol gönderilmesine izin vermeyeceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, salı gecesi Truth Social’da yaptığı paylaşımda, daha önce İran’ı “daha önce eşi benzeri görülmemiş düzeyde” ağır sonuçlarla uyarmasının ardından, Washington’ın Tahran’ın tehdidine karşı önleyici adımlar attığını söyledi.

Trump, “Memnuniyetle bildiriyorum ki son birkaç saat içinde 10 aktif olmayan mayın döşeme botunu ve/veya gemisini vurduk ve tamamen imha ettik, devamı da gelecek!” diye yazdı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise daha sonra X’te yaptığı paylaşımda, vurulan mayın döşeme gemilerinin sayısının 16’ya yükseldiğini doğruladı.

Saldırılar, Tahran’ın tehdidinin ardından artan endişelerin gölgesinde geldi. Washington, söz konusu tehdidin küresel enerji piyasaları ile uluslararası deniz taşımacılığını daha da istikrarsızlaştıracağını savunuyor.

ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın 11. gününe denk gelen salı günü, İran’ın başkentinde yaşayanlara göre şimdiye kadarki en yoğun saldırılardan bazılarına sahne oldu. Bu değerlendirme, salı günkü bilgilendirme toplantısında ABD saldırılarının daha da şiddetli olacağını söyleyen Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından da dile getirildi.

İran gün boyunca misillemelerini sürdürerek İsrail’e ve birçoğunda ABD üslerinin bulunduğu komşu Körfez ülkelerine çok sayıda füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Suudi Arabistan, BAE, Katar ve Kuveyt dahil bölgedeki birçok ülke, salı günü İran kaynaklı saldırılar bildirildiğini açıkladı.

Çatışmanın etkileri Orta Doğu genelinde ve bölge dışında da hissedildi. İranlı yetkililer, Washington’ın samimi olmadığını ve ABD ile "acı bir deneyim" yaşadıklarını belirterek ABD ile görüşmeleri reddetti.

İran, Trump’ı tehdit ederken, İsrail ile Körfez’deki Arap ülkelerine yönelik yeni saldırılar başlattı.

Bu arada İsrail’in saldırıları da Lübnan’ı günlük olarak yoğun biçimde hedef almaya devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ülke genelinde İran destekli olduğunu söylediği Hizbullah üyelerini, kurumlarını ve altyapısını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Lübnanlı yetkililer, İsrail’in salı günü Lübnan’ın Sur ve Sayda kentlerine düzenlediği saldırılarda en az yedi kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı. Bu rakam, Beyrut yönetiminin bir gün önce paylaştığı ve savaş boyunca şu ana kadar en az 397 kişinin hayatını kaybettiğini gösteren son can kaybı verilerine ek olarak geldi.

BM, son iki haftada İsrail saldırıları nedeniyle en az 667 bin kişinin ülke içinde yerinden edildiğinin tespit edildiğini açıklayarak, zaten ekonomik zorluklarla mücadele eden Lübnan’daki insani kriz karşısında endişelerini dile getirdi.

ABD de salı günü can kaybı verilerini güncelledi. İran güçleri bölgedeki ABD savaş gemilerini, üsleri, büyükelçilikleri ve diplomatik misyonları hedef almaya devam ederken, Pentagon ölü sayısının yedi olarak kaldığını, yaklaşık 140 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralananların tamamının asker olduğu belirtildi.

Savaşın hız keseceğine dair hiçbir işaret görülmüyor. İran ve İsrail, çatışmalar 12. gününe girerken çarşamba sabahı erken saatlerde karşılıklı ateş açıldığını duyurdu.

Kuveyt, çarşamba sabahı İran’a ait sekiz insansız hava aracını engellediğini açıklarken, Suudi Arabistan da Şeybe petrol sahasını hedef alan beş İHA’yı imha ettiğini bildirdi.

İsrail, çarşamba günü Tahran ve Lübnan’daki birden fazla noktayı hedef alan yeni bir saldırı dalgası düzenlediğini açıkladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, İran ve bölgedeki vekil güçleri ülkesi için artık tehdit oluşturmaktan çıkana kadar savaşmayı sürdüreceklerini söyledi.

Netanyahu’nun sözleri, Trump’ın açıklamalarıyla çelişti. ABD Başkanı, ortak operasyonların iyi gittiğini ve "takvimin önemli ölçüde önünde" ilerlediğini söylerken, Cumhuriyetçi milletvekillerine savaşın "çok yakında" sona ermesini beklediğini söyledi.