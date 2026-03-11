İBB davasında 3'üncü gün

Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik mali soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianameyle açılan ve aralarında seçilmiş İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu 402 sanıklı davanın üçüncü celsesi bugün Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi Duruşma Salonu’nda görülecek.

İlk iki gün neler yaşandı?

9 Mart'ta görülmeye başlanan duruşmanın ilk gününde avukatlara verilmeyen ifade listesinin iktidara yakın gazetelere verildiğine yönelik tepkilerin ardından mahkeme başkanı salonun boşaltılmasını isteyip salonu terk etmişti. Duruşmada mahkeme başkanının İmamoğlu'na "sen" diye hitap etmesi de gerginliğe yol açmıştı. Ayrıca ilk duruşmada mahkeme heyeti dün reddi hakim talebini reddetmişti.

Yargılananlardan CHP'li Aykut Erdoğdu'nun savunmasını yaptığı ikinci güne ise "yapay zeka" tartışması damga vurdu. Avukatlar iddianamenin kabulünün ardından düzenlenen tensip zaptında yapay zekâ kullanıldığını iddia etti. Tensip zaptında müşteki sırasına “Kamu Hukuku” yazılıp "Kamu Hukuku"nun kişi olarak ifade edildiği ve karşısında 1 Ocak 1980 doğumlu, “Kamu oğlu” olduğu eklendiği görüldü. Zapta tepki gösteren avukat Ali Rıza Dizdar, “Bu tensip zaptı ile 106 kişinin tutukluluğunun devamına karar verdiniz. Bu kararı da mı yapay zekâ verdi?” dedi.