KTOEÖS, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla bugün saat 12.00’de Amerikan Elçiliği kuzey temsilciliği önünde eylem yapılacağını duyurdu.

KTOEÖS tarafından yapılan “Emperyalizme, savaşa son! Barış hemen şimdi!” denilen duyuruda, ABD ve İsrail’in emperyalist çıkarlar doğrultusunda İran’a gerçekleştirdikleri saldırının bölgeyi savaşa ve geniş çaplı, küresel ölçekte bir felakete doğru sürüklediği ifade edildi.

Açıklamada, bugün saat 12.00’de Amerikan Elçiliği kuzey temsilciliği önünde toplanılacağı belirtilerek, “Adamızda emperyalist kuşatmaya ve savaş riski oluşturmaya tepkimizi ortaya koyacağız.” denildi.