Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Filiz Besim, “İlaç Politikalarımız” konulu güncel konuşmasında, doğru ilaç politikası için önce hastalık yükünün bilinmesi gerektiğini kaydetti. Nüfus bilinmeden sağlık sisteminin organize edilemeyeceğini ifade eden Besim, pandemiden beri çok ciddi ilaç sorunu yaşandığını söyledi.

İlaç bütçesinde bu yıl yüzde 100’lük artış olduğuna işaret eden Besim, “İlacı ne kadar doğru ve tutumlu yönetebiliyoruz? Esas konu budur” diye konuştu. İlaç politikasında sürdürülebilirlik olmadığını kaydeden Besim, ilacı iyi yönetmenin, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden de geçtiğini belirterek, ilaç ihale sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

İlaç ihalelerinin, zamanında ve doğru miktarlarda yapılmak zorunda olduğunu kaydeden Besim, “İlacı sürdürülebilir şekilde depolarımızda bulundurmak zorundayız” dedi. Filiz Besim, ilaç ihalelerinin, zamanında yapılmamasının Kamu İhale Yasası’na da aykırı olduğunu söyledi.

Muadil ilaçlar konusunda ilacı yazan hekimlerle, eczacılarla konuşulup, hastaların bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini anlatan Besim, hastanın ilacını bulamamasının güven kaybına yol açtığını dile getirdi.

İlaç takip sistemini kurmanın ilaç israfını önlediğine dikkat çeken Besim, ülkenin kendi insan kaynaklarını kullanarak, bu sistemin kurulması gerektiğini söyledi. “Yeşil reçete takip sistemi de kurulmalı” diyen Besim, aşıların da takip edilmesi gerektiğini belirtti. Besim, ilaç üretimiyle ilgili de adım atılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

9 Şubat’ın Dünya Sigarayı Bırakma Günü olduğunu hatırlatan Besim, “Bu ülke artık yeşil ada değil dumanlı ada olarak anılacak” diyerek, bu konuda irade konulmamasını eleştirdi. Besim, tütün ürünleriyle ilgili yasanın var olduğunu ancak uygulanmadığını dile getirdi.

Dinçyürek: “Kesintisiz ilacı bugüne kadar tedarik ettik”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise, Besim’e yanıt verdi. Anavatan Türkiye’den hibe olarak yollanan ilaçlar olduğunu hatırlatan Dinçyürtek, “Bugün öğle saatlerinde son parti hibe ilacın da adaya gelmiş olması lazım” dedi.

Eylül 2023 itibarı ile kürsüden söylediği “ilaç sorununu çözeceğiz” sözünü yerine getirdiklerini ifade eden Dinçyürek, “Biz bu ilaç ihalelerini kendi ülkemizde çıktık” dedi. Dönem dönem ihalelere teklif atılmadığını dile getiren Dinçyürek, “Kesintisiz ilacı bugüne kadar tedarik ettik” diye konuştu. Bakan Dinçyürek, Eczacılar Birliği ile hiçbir sorunu olmadığını, örgütün paydaşları olduğunu da vurguladı.

“Devlet olarak geçen sene 1200 kalem ilaç ihaleye çıktık” diyen Dinçyürek, ideal yöntem konusunda çalıştıklarını söyledi. İlaç takip sisteminin bütünün bir parçası olduğunu dile getiren Dinçyürek, yasal düzenlemeleri ve yazılımları bir bütün olarak çalıştıklarını ve ciddi adımlar attıklarını kaydetti. Bakan Dinçyürek, “Yasal düzenlemeler yaparken sizlerle beraber yürüyeceğiz” dedi.

“Bu sene takribi 1 Milyar TL’lik ilaç ihalesine çıkacağız”

Bir-iki hafta içinde, bugün gelen ilaçlarla birlikte kalemlerin revize edilmesiyle ilaç ihalesine çıkılacağını ifade eden Dinçyürek, bu sene takribi 1 Milyar TL’lik ihaleye çıkacaklarını açıkladı. İlaç eczacılık deposunda otomasyona geçtiklerini ve iyi çalıştıklarını belirten Dinçyürek, “Onkoloji ilaçlarından eksiğimiz yoktur. 40 kusur kalemin tamamı vardır. İki tanesinin eksikliği var, birkaç günlük eksikliktir, nakliyede oluşan bir arızadan dolayı yarın sabah adaya geliyor” diye konuştu.

Hastaların tedavisinin aksamaması adına maksimum gayret içinde olduklarını vurgulayan Bakan Dinçyürek, “Toplum sağlığı hepimizin ortak paydasıdır” dedi. Dinçyürek, iktidar, muhalefet tüm paydaşlarla ortak çalışmalar yaparak, hastaların daha iyi hizmet almasının hedefleri olduğunun altını çizdi.

İlaç Eczacılık Dairesi’nin fiziki yapısını düzeltmek için adım attıklarını anlatan Hakan Dinçyürek, Dairenin modernizasyonu için ciddi bir rakamla ihaleye çıkacaklarını kaydetti. Kısa bir süre sonra aşı takip sisteminin dört dörtlük çalışacağını belirten Bakan Dinçyürek, “Adanın her noktasında sağlık merkezlerini güçlendirdik” dedi. Yeni sağlık merkezlerinin kurulması için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Hakan Dinçyürek, Gönyeli’ye bin metrekare sağlık merkezi yapma hedefinde olduklarını söyledi.