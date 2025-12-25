İkinci El Mobilyalarınızın Yeni Adresi : UMUT SPOT

YENIDUZEN ADVERTORIAL

İkinci el mobilya alanlar olarak 2.el İkea, Mudo, Yataş, Enza, İstikbal, Bellona gibi her markadan mobilyanızı sorunsuz ve zahmetsiz bir alışveriş deneyimi ile satın alıyoruz. Nasıl mı?

İkinci el mobilya satmak istiyorum diyen kullanıcıların pek çoğu nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini bilmiyor. Bu da işin sonunda hata yapmak demek. Peki ne yapmalı, ikinci el mobilya satanlar için nasıl bir yol izlemelisiniz?

İkinci El Mobilya Nasıl Satılır?

Umut Spot 2.el mobilya alım ekibimize ikinci el mobilya nasıl satarım diye sormak istiyorsanız bunu nasıl yapabileceğinizi kısaca anlatacağız. Böylece daha dikkatli ve bilinçli şekilde satış yapabilirsiniz.

- Mobilyalarınızın fotoğraflarını çekerek 0533 493 33 90 numaralı telefonumuzun WhatsApp hattına göndermeniz yeterli

- Ekibimiz gönderdiğiniz fotoğrafları inceledikten sonra size hemen dönüş yapacak ve fiyat teklifimizi iletecektir.

- Teklifimizi onaylarsanız arkadaşlarımız kısa süre içinde adresinizde 2.el mobilya alımı yapacaktır.

Sadece bir kaç fotoğraf göndererek kolayca fiyat teklifi alabilirsiniz. Umut Spot ikinci el mobilya alım ekibimiz sürecin devamını sorunsuz şekilde halledecektir.

İkinci El Mobilya Neye Göre Fiyatlandırılır?

İkinci el mobilya alan spotçular eşyalarınıza neye göre fiyat teklifi verir bundan bahsedeceğiz. 2.el mobilya fiyatlandırması nasıl yapılır hemen bakalım.

Mobilyalarınızın temizliğine

Markasına

Modeline

Renklerine ve desenlerine

Fonksiyonelliğine

Malzeme kalitesine

Garanti durumuna göre fiyat teklifi veriyoruz.

İkinci el İkea mobilya ve Mudo mobilya başta olmak üzere pek çok markanın 2.el mobilya modellerini satın alıyoruz.

İkinci el mobilya alanlar için önemli olan temiz, sağlam ve kaliteli ürünler satın almaktır. Bir mobilya ne kadar temiz ve satılabilir modelse o kadar yüksek fiyattan alınır.

Ne Tür Mobilyalar Alıyoruz?

Spotçular hangi mobilyaları alır sorusunun da cevabını verelim ki hangi eşyalarınızı satabileceğiniz konusunda da fikriniz olsun. Umut Spot ekibi 2.el mobilya modelleri konusunda da seçici davranmaktadır.

İkinci el koltuk takımı

L koltuk

Masa sandalye

Tv sehpası

Aksesuar

Gardırop

Yatak baza

Şifonyer

Yemek Odası Takımı

Yatak Odası Takımı

Masif mobilya

Gerçek ahşap mobilya

Ofis mobilyası

Bahçe mobilyası

Gerçek deri koltuk

Ve daha sayamadığımız pek çok mobilya modellerini satın alabiliyoruz. Umut Spot ikinci el mobilya alanlar için önemli olan ürünün sağlam, temiz ve kaliteli bir ürün olmasıdır.

Nakliye ve Taşıma İşlemleri İçin Ücret Ödeyecek Miyim?

Umut Spot ikinci el mobilya alan yerler ekibimiz sizden hiçbir nakliye ve taşıma ücreti talep etmemektedir

Satacağınız mobilya çok fazla da olsa, ağır da olsa, çok yüksek katta da olsa alımlarımızı kendi ekibimizle yapıyoruz. Dolayısıyla siz zahmete girmeden, elinizi dai sürmeden 2.el mobilya satışı yapıyorsunuz.

İkinci El Mobilyalarımın Ödemesi Ne Zaman Yapılır?

Eşyalarınız daha evinizden çıkmadan, taşınmaya başlamadan anlaştığımız fiyat üzerinden ödemesi yapılır.

Ekibimiz Eft, havale veya nakit olarak ödeme yapmakta, siz onay verdikten sonra eşyalar taşınmaya başlamaktadır.

En Çok Satın Alınan İkinci El Mobilya Markaları Hangileri?

2.el mobilya alanlar için marka önemli olsa da ilk şart temizlik, sağlamlık ve modeldir. Bu şartları sağlayan her 2.el mobilya bizim için potansiyel üründür. Marka ise aldığımız ürünün kolay satılmasını sağlar.

İkea mobilya modelleri

Mudo mobilya

Enza

İstikbal

Bellona

Mondi

Doğtaş

Kelebek

Normod

Lazzoni

Casa

Nurus

Bürotime

Bürosit

Bu markalar dışında kalan her marka için de alım yapabiliyoruz. Bize ürünlerinizin fotoğraflarını göndererek hemen teklif alabilirsiniz.

İkinci El Mobilya Alanlar

İstanbul ikinci el mobilya alanlar için Umut Spot ekibiyle görüşmeye başladığınızda ne kadar doğru bir karar verdiğinizi fark edeceksiniz.

Profesyonel hizmet anlayışı ve yüksek piyasa bilgisi ile en doğru fiyat ve kaliteli hizmeti bulabileceksiniz. Ekibimiz her gün hizmet vermektedir.