İki yaralı, iki tutuklu

Kıbrıs’ın kuzeyinde bugün ve dün meydana gelen üç trafik kazasında iki kişi yaralandı, iki kişi de tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Lefke’de bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada, 31 yaşındaki Artwel Fungaı Nyabereka yönetimindeki CF 295 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada isimsiz sokak üzerinde dönüşe geçtiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, banketteki toprak sete çarpıp takla attı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Nyabereka, Cengiz Topel Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hem ehliyetsiz hem alkollü

Gazimağusa’da, saat 04:00 sıralarında, 117 miligram alkollü içki tesiri altında olan Victor Khrykın (E-20) yönetimindeki RZ 127 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada İsmet İnönü Bulvarı kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden bulvara giriş yaptı. Araç, o esnada bulvar üzerinde seyreden 25 yaşındaki Mobın Nasırı yönetimindeki DV 438 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

RZ 127 plakalı araç sürücüsü Victor Khrykın; sürüş ehliyetsiz, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Karaoğlanoğlu'nda, dün gece, 241 miligram alkollü içki tesiri altında olan Ali Özkan (E-34), yönetimindeki PN 671 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağına geçti. Araç, o esnada karşı istikametten gelen Tuğba Bingöl (K-23) yönetimindeki PP 079 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savrularak, kaldırım üzerinde durdu.

Kazada yaralanan PP 079 plakalı sürücüsü Tuğba Bingöl, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

PN 671 plakalı araç sürücüsü Ali Özkan, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.