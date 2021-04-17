İki toplumlu sergi: Gelecekte, birlikte

Kıbrıs’ın güneyindeki ana muhalefet partisi AKEL, Derinya’da iki toplumlu fotoğraf sergisi düzenledi.

Adanın mevcut bölünmüşlüğünün gelecekteki birlik şansı ile yan yana getirildiği iki toplumlu serginin açılışı bugün yapıldı.

AKEL Parlamento Sözcüsü Yorgos Loukaides, iki toplumlu serginin, özel bir fotoğraf sergisi olduğunu, çünkü Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler ve diğer fotoğrafçıların “bizi ayıran ve bizi birleştiren ortak geleceği bölen dikenli tel üzerinde çektiği görüntülerle insanlara Kıbrıs sorununu görme fırsatı verdiğini” söyledi.

Loukaides, “Sergide bölünmenin kabul edilemez statükosunun hem trajik yönünü gösteren hem de aynı zamanda bize Kıbrıs'ın ve halkımızın kurtuluşu ve yeniden birleşmesinin barışçıl bir geleceği için umut gönderen görüntüler var" dedi.

AKEL Sözcüsü Loukaides ayrıca, bu Kıbrıs'a giden yolun zaten döşendiğini ve bunu başarmak için her taraftan gerekli siyasi iradeye ihtiyaç duyduğunu, çünkü federal bir çözüm çerçevesinin 1977'den beri iki toplum tarafından kararlaştırıldığını söyledi.

Loukaides, adada bir çözüme her iki liderin de şu ana kadar görüşmelerde elde edilenlere saygı duyması halinde ulaşılabileceğini vurguladı.

23 Nisan'a kadar Dherynia'daki iki toplumlu garaj merkezinde izlenebilecek sergi ardından 24-29 Nisan tarihleri ​​arasında Lefkoşa'daki Pallouriotissa Eski Pazar alanına taşınacak.

Sergi, Avrupa Birleşik Solu / İskandinav Yeşil Solu (GUE / NGL) grubu ile ortaklaşa düzenleniyor.