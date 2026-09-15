Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli ve beraberindeki heyet, İskele’deki okulları ziyaret ederek öğretmenler ve okul çalışanlarıyla bir araya geldi. Nereli’ye ziyaretleri sırasında CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer eşlik etti.

Ziyaretlerine Şehit İlker Karter İlkokulu’ndan başlayan Nereli, okul yönetimi ve öğretmenlerle sohbet ederek yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi. Öğretmenlerin görüşlerini ve okulun ihtiyaçlarını dinleyen Nereli, eğitimin çocukların geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Nereli ve beraberindeki heyet daha sonra İskele Maarif Anaokulu’nu ziyaret etti. Burada öğretmenler ve çalışanlarla samimi bir sohbet gerçekleştiren Nereli, okulun ihtiyaçları ve çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulundu. Heyetin son durağı ise İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu oldu. Nereli, burada da öğretmenlerle bir araya gelerek okulların mevcut durumunu ve eğitim alanındaki beklentileri dinledi.

“Çocuklarımız bizim geleceğimiz”

Ziyaretlerde konuşan Sermet Nereli, 6 Aralık’tan sonra İskele’de insanı merkeze alan, çağdaş ve sosyal bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmek istediklerini söyledi. Nereli, belediyeciliğin yalnızca yol, kaldırım ve altyapı çalışmalarından ibaret olmadığını belirterek, çocuklara, gençlere ve eğitime yapılan yatırımın İskele’nin geleceğine yapılan yatırım olduğunu ifade etti. “Çocuklarımız ve eğitim önceliğimiz olacak. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların daha iyi şartlarda eğitim görmesi için üzerimize düşeni yapacağız” diyen Nereli, okulların ihtiyaçlarını yerinde görmenin ve öğretmenleri doğrudan dinlemenin kendileri açısından önemli olduğunu vurguladı. Nereli, kendilerini ağırlayan okul yönetimlerine, öğretmenlere ve çalışanlara teşekkür ederek, İskele’nin sorunlarını birlikte konuşarak ve birlikte çözerek daha güzel bir kent yaratmak istediklerini söyledi.

Ziyaretlerde öğretmenler de İskele’deki okulların altyapı sorunlarını, ihtiyaçlarını, beklentilerini ve çözüm önerilerini heyetle paylaştı.