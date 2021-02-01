İki kişiyi kaçırıp darp ettiler, tutuksuz yargılanacaklar

Mahkeme, Lefkoşa’da aralarında husumet olduğu gerekçesi ile 2 kişiyi kaçırıp daha sonra darp eden B.A., ve T.U'nun tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

Lefkoşa’da meydana gelen ‘Adam Kaçırma’, ‘Ciddi Darp’, ‘Şiddet Kullanma Tehdidi’ ve ‘Darp’ suçlarından tutuklanan zanlılar B.A., ve T.U., aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlılar, teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Kazım Sevinç olayı hatırlattı.

Sevinç, zanlıların 28 Ocak tarihinde iki kişiyi kaçırdıklarını daha sonra da ciddi şekilde darp ettiklerini kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mine Gündüz zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmaları, B.A.’nın 15 bin TL, T.U.’nun 10 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

Yargıç Gündüz, ayrıca zanlıların KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.