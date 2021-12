İki gitarla iki kadın klasik bir dünya turu attılar

Murat OBENLER

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren ve düzenlediği konserler ve festivallerle uluslararası sanatçıları Kıbrıslı sanatseverlerle buluşturan Pharos Sanatlar Vakfı’nın düzenlediği yılın son konserinde uluslararası festivallerdeki başarılı performansları ile beğeni kazanan ispanyol iki gitarist Avelina Vidal Seara ve Pilar Rius Fortea’dan oluşan Dúo Arcadia sahne aldı.

Kıbrıstaki İspanya Büyükelçiliği’nin sponsor olduğu ve Cervantes Enstitütüsü işbirliğinde Vakfın kışlık mekanı The Shoe Factory’de sahne alan ispanyol kadın ikili gerek daha önce seslendirdikleri gerekse yeni sanatsal yorumlarını Kıbrıslı sanatseverlere sundular. Gitarın derinliği ve zenginliğini keşfetme konusunda adeta ustalaşan iki kadın gitarist gecede İspanya,Japonya, İtalya, Almanya ve Brezilyalı bestecilerin eserlerini seslendirdi.

Kadın bestecilerin eserlerini de seslendirmeye özen gösteriyorlar

Kıbrıstaki İspanya Büyükelçiliği ve Vakıfla Cervantes Enstitütüsü’nün üst düzeyde katılım gösterdiği gecede iki kadın Joaquín Rodrigo, María Rodrigo, Hans W. Henze, Matilde Salvador, Toru Takemitsu, Giuseppe Causa, Mª José Cordero ve Ivan Lyran’ın eserlerini yorumladı. Özellikle kadın bestecilerin eserlerini her konserde icra etmeye dikkat eden ikili bu konserde de bu geleneği bozmadı. İkili gecede Hans W. Henze’den Drei Märchenbilder (from the Opera Pollicino),Teresa Catalán ve Nana del juguete, Matilde Salvador’dan Sonatina,Giuseppe Causa’dan Noche de luna roja (from the Cuentos de un alma errante), Mª José Cordero’dan Dibaxu, Toru Takemitsu’dan Bad Boy ve A boy named Hiroshima, Joaquín Rodrigo’dan Fandango del Ventorrillo, Ivan Lyran’dan Tres peças brasileiras para duo de violoes, Op.22 ve María Rodrigo’dan Coplas de España adlı eserleri selendirdiler.