İki ayrı markette kaçak et tespit edildi

Girne ve Alsancak'ta faaliyet gösteren iki ayrı marketin soğuk hava depolarında kaçak et ele geçirildi, yürütülen soruşturmada 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün Girne ve Alsancak'ta iki ayrı marketin soğuk hava deposunda Veteriner Dairesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplam 1.987,7 kilogram dana eti ile 67 kilogram kuzu etinin kaçak olduğu ortaya çıktı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen E.D.(E-38), M.S.H.(E-31) ve M.K.E.(E-31) tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruçturması sürüyor. .