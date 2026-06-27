“Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm stratejik bir zorunluluktur”

CTP Milletvekili Fikri Toros, küresel güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde Kıbrıs sorununun ertelenebilir bir siyasi mesele olmaktan çıktığını belirterek, kapsamlı çözümün bölgesel güvenlik ve istikrar açısından stratejik bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Toros, Avrupa’nın güvenlik ve savunma kapasitesini güçlendirme hedefi doğrultusunda Türkiye ile geliştirmeyi amaçladığı iş birliğinin, Doğu Akdeniz’deki güvenlik ve enerji odaklı jeopolitik gelişmelerle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün yönetilmeye çalışılmasının ortak yurtta kalıcı barış ve istikrarı engellediğini kaydeden Toros, bunun aynı zamanda Avrupa’nın güvenlik vizyonu ile Doğu Akdeniz’de enerji, güvenlik ve ortak refah eksenli iş birliği mimarisinin oluşmasını da zorlaştırdığını belirtti.

Avrupa Birliği’ne çağrıda bulunan Toros, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri liderliğinde yeniden başlatılan kapsamlı çözüm çabalarına daha güçlü ve kararlı siyasi destek verilmesi gerektiğini söyledi. 7-8 Temmuz’da Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Zirvesi’nin de Doğu Akdeniz’de diyalog, barış ve hakkaniyet temelinde iş birliğini önceleyen güçlü bir siyasi irade ortaya koymasının önem taşıdığını ifade etti.

Toros, kapsamlı çözümün yalnızca Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar için değil, Türkiye, Yunanistan, Avrupa Birliği ve Doğu Akdeniz’in güvenliği, refahı ve istikrarı açısından da stratejik bir gereklilik olduğunu belirterek, uluslararası toplumu Kıbrıs’a geleceğin ortak güvenliği ve refahı perspektifiyle yaklaşmaya çağırdı.