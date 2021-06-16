İhraç işlemeleri başlatıldı, Poliste tutuklu bekleyecek

Ülkede 2020 yılı Eylül ayından bu yana kaçak olarak yaşadığı tespit edilen zanlı O.T.E., tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı.

Kardeşler, zanlının 15 Haziran tarihinde Girne'de meydana gelen "KKTC İkamet İzinsiz Bulunmak" suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis, Girne'de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde yapılan kontrolde zanlının 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren KKTC'de herhangi bir yasal statüsü olmaksızın ikamet etmekte olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının ihraç işlemlerinin başlatılması ve ülkede kalmış olduğu süre içerisinde suça karışıp karışmadığının araştırılması maksadı ile ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.