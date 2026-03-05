İhraç edilebilmesi için gerekli yazışmalar başlatıldı

Kıbrıs’ın kuzeyinde “İkamet İzinsiz İkamet Etmek" suçundan tutuklanan F.F., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Alperen Asena olguları aktardı. Polis, 4 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesine gelen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren toplamda 567 gün yetkili makamdan izinsiz olarak Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının ihraç edilebilmesi için gerekli yazışmaların başlatıldığını belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.